Працівників хлібокомбінату на Миколаївщині підозрюють у розкраданні зерна з Держрезерву на майже 1 млн гривень

Слідом за інформацією про те, що Служба безпеки України розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень, на Миколаївщині групу посадових осіб підозрюють у розкраданні зерна з "Держрезерву".

Як передають Українські Новини, про це в п'ятницю, 2 жовтня, пише Elevatorist.

За наявною інформацією, працівники правоохоронних органів Миколаївської області повідомили про підозру чотирьом працівникам хлібокомбінату, яких підозрюють в крадіжці зерна з "Державного агентства резерву України".

"Зловмисники привласнили понад 158 т зерна пшениці на загальну суму 946 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в злочині взяли участь в.о. заступник гендиректора, начальник лабораторії, начальник ділянки, де перебувало на зберіганні зерно, і бухгалтер держпідприємства.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує розкрадання зерна, "чорнові записи" і майже 12 тисяч доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області Служба безпеки України викрила схему розкрадання державного зерна на 2,5 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Одесі чиновників підозрюють в розкраданні коштів, які призначалися для надання допомоги дітям.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини