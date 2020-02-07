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07 лютого 2020, пʼятниця, 11:41 8
Силові структури 2020-02-07T12:30:02+02:00
Українські Новини
Одеських чиновників підозрюють у привласненні 7 млн гривень, призначених дітям

Одеських чиновників підозрюють у привласненні 7 млн гривень, призначених дітям

Елена Новикова
Кримінальне провадження, Офіс Генпрокурора, розкрадання коштів, привласнення державних коштів, Допомога дітям, Соцвиплати
Гроші
Гроші

В Одеській області чиновники протягом двох років привласнювали бюджетні кошти, які призначалися для допомоги дітям. Слідство вважає, що організована група привласнила 7 млн гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що Офіс генпрокурора контролює хід розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення 7 млн бюджетних коштів, які призначалися для допомоги 190 дітям. За версією слідства, учасники організованої групи протягом двох років привласнювали кошти з бюджету шляхом оформлення соціальних виплат та допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза установи охорони здоров'я.

Також слідство вважає, що ймовірна організаторка привернула до скоєння злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення Біляївського районної державної адміністрації Одеської області та заступника керуючого територіальним відділенням банківської установи.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України здійснює прокуратура Одеської області.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила факт розкрадання 1,6 млн гривень держбюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради.

Також Офіс генпрокурора повідомив колишньому чиновнику КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя"" Запорізької міськради про підозру у нанесенні 1,5 млн гривень збитку комунальному підприємству.

 

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