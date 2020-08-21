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21 серпня 2020, пʼятниця, 15:56 4
Силові структури 2020-08-21T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Харківській області СБУ викрила розкрадання державного зерна на 2,5 млн гривень

У Харківській області СБУ викрила розкрадання державного зерна на 2,5 млн гривень

Александр Савич
СБУ, Харківська область, Державні збитки, Розкрадання
У Харківській області розкрили факт розкрадання державного зерна. Фото: СБУ
У Харківській області розкрили факт розкрадання державного зерна. Фото: СБУ

Слідом за інформацією про те, що Служба безпеки України розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень, стало відомо, що СБУ розкрила організоване злочинне угруповання, яке розкрадало зерно зі сховищ Державного агентства резерву України.

Про це повідомляє СБУ.

Було встановлено, що до складу злочинної групи входили троє посадових осіб однієї з державних хлібних баз Харківської області.

"За даними слідства, протягом 2018-2019 років директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно заволоділи і реалізували майже 250 тонн соняшника та пшениці на загальну суму понад 2,4 мільйона гривень", - повідомляють в СБУ.

Судово-економічна експертиза підтвердила пропажу зерна і завдані державі збитки.

"Зараз всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - також говорять у СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ разом із британцями викрили велику міжнародну мережу хакерів.

Також у СБУ заперечують, що причетні до затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

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