СБУ розкрила схему крадіжки державних коштів в "Укрзалізниці" на понад 60 млн гривень

Слідом за інформацією про масштабні розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка" , стало відомо, що Служба безпеки України виявила мільйонні привласнення державних коштів при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українськi Новини.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким "Укрзалізниця" перерахувала всю суму грошей.

"Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу" Укрзалізниці ". За даними попереднього слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії" Пасажирська компанія "" Укрзалізниці "через афілійовані комерційні структури, в тому числі з ознаками фіктивності", - говорять у СБУ.

Зазначено, що ініційовані СБУ експертизи показали безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму близько 12 млн гривень.

На цю мить для документування протиправної діяльності СБУ спільно з Національною поліцією проводять у Києві та Вінниці ряд обшуків у службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісах комерційних структур.

У рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ разом з британцями викрила велику міжнародну мережу хакерів.

Також у СБУ заперечують, що причетні до затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

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