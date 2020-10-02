У Києві штурмом брали квартиру інтернет-шахрая. Поранено поліцейського

Штурм квартири шахрая в Києві. Фото: Пресслужба Нацполіціі в Києві

Штурм квартири шахрая в Києві. Фото: Пресслужба Нацполіціі в Києві

Поліції довелося штурмувати квартиру шахрая , який обманув приблизно 200 осіб. Правоохоронці прийшли до нього додому з обшуком, але зловмисник вистрілив у поліцейського. Його довелося затримувати силами спецназу КОРД.

Про це поліція Києва повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Штурм відбувся в п'ятницю 2 жовтня вдень в одному з будинків на проспекті Григоренка у Дарницькому районі

Під час затримання чоловік відкрив вогонь. Зловмисник забарикадувався у квартирі. Силовикам довелося ввести спеціальну поліцейську операцію. У результаті спецназівці затримали стрільця.

Штурм квартири шахрая в Києві. Фото: Пресслужба Нацполіціі в Києві

Пораненого співробітника кіберполіції доставили в лікарню.

Пістолет, попередньо - травматичної дії, вилучено. Правопорушником виявився 25-річний киянин, він затриманий в порядку статті 208 КПК України, з ним проводяться слідчі дії.

За інформацією Департаменту кіберполіції Нацполіції, затриманий пропонував організацію інтернет-бізнесу "під ключ". Брав із клієнтів від 27 до 60 тисяч гривень, а потім зникав, так і не виконавши на взяті на себе зобов'язання. Від дій шахрая постраждали понад двісті осіб, а сума збитків становить понад 8 млн гривень.

Якщо до штурму зловмисникові загрожувала стаття ч. 3 ст. 190 (Шахрайство). Після стрілянини в і спецоперації йому загрожує ще й ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, норми якої передбачають позбавлення волі до п'яти років.

Затриманий. Фото: Пресслужба Нацполіціі в Києві

Як повідомляли Українські Новини, злодії лютують і в віртуальному просторі. Шахраї навчилися впроваджувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти і роблять так, щоб жертва сама встановила собі небезпечний застосунок.

Крім того, стали відомі прийоми "домушників", які виявляють найбагатші квартири, а потім позначають їх особливим чином.

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