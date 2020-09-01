Експерти назвали найпопулярніші види мобільного шахрайства і розповіли, як не стати жертвою зловмисників

В епоху стрімкого розвитку технологій мобільний телефон став не тільки засобом зв'язку, але і сховищем різноманітної інформації про людину, в тому числі особистих даних і фінансових рахунків. Разом з технологіями розвиваються і зловмисники, які придумують найрізноманітніші способи, щоб заволодіти грошима або даними абонента. Фахівці мобільного оператора "Київстар" перерахували основні види рясного шахрайства і пояснили, що потрібно робити, щоб не потрапити на виверти зловмисників, передають Українські Новини.

Вимагання грошей

Як правило, на номер приходить дзвінок або повідомлення, в якому сказано, що родич або близька людина абонента опинився в біді. Щоб звільнити його і вирішити ситуацію абоненту пропонують перерахувати певну суму на банківський рахунок або передати особисто в руки.

Щоб не стати жертвою даного обману необхідно одразу ж зв'язатись з "потерпілим" і уточнити, чи дійсно він знаходиться в біді та чи потрібна йому допомога.

Не дивлячись на свій вік, даний спосіб обману продовжує залишатися популярним зважаючи на сильну наївність і довірливість абонентів.

Перемога в різних акціях

Ще один із поширених способів легкої наживи серед шахраїв. На номер абонента приходить повідомлення з інформацією про те, що він є переможцем цінного призу і для того, щоб отримати його, необхідно перевести на номер або банківську карту незначну частину коштів.

Абонентам слід бути уважними з подібними "акціями", бо дуже часто вони приходять нібито від імені мобільних операторів або інших великих компаній.

Якщо вам прийшло таке повідомлення і ви сумніваєтеся в його достовірності, зателефонуйте в службу підтримки користувачів і уточніть всі деталі.

Використання занадто простих паролів

Дуже часто люди стають жертвами зловмисників із власної вини, тому що не дотримуються рекомендацій при складанні паролів.

Паролем є секретне слово або набір символів, які використовуються для підтвердження особи, авторизації на тих чи інших ресурсах і при підтвердженні різних дій. Якщо пароль потрапить до чужих рук, це може дорого коштувати користувачу.

Щоб забезпечити себе, а також дані про себе, необхідно використовувати складний пароль, який містить цифри, букви верхнього і нижнього регістра, спеціальні символи і при цьому не є словниковим словом.

SMS-розсилка

Для обману користувачів мобільних телефонів шахраї можуть використовувати ще один засіб - масову SMS-розсилку. У таких повідомленнях зловмисники, як правило, намагаються спонукати абонента завантажити і встановити різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

Після встановлення подібні програми можуть відслідковувати і красти інформацію про людину, здійснювати з'єднання з короткими номерами, що призводить до зняття коштів з рахунків, і тому подібне.

Втрата SIM-карти

У разі втрати SIM-карти нею можуть скористатися зловмисники. Вони можуть здійснювати дзвінки, перекази коштів і користуватися банківськими послугами.

Мобільні оператори попереджають, що в разі втрати SIM-карти необхідно якомога швидше звернутися до найближчого пункту сервісної служби або зателефонувати на короткий номер оператора і повідомити про те, що сталось.

У такому випадку стара карта буде заблокована, абонент отримає нову "сімку". Крім того, зловмисники не зможуть скористатися вашою старою карткою.

Щоб не стати жертвою мобільного шахрайства і не потрапити на виверти зловмисників, необхідно дотримуватись простих правил:

Не потрібно сліпо довіряти будь-якій інформації, яка надходить на ваш мобільний телефон. Уточнюйте і перевіряйте її.

Не повідомляйте незнайомим людям ваші логіни та паролі. Пам'ятайте, що співробітники мобільних операторів, банків та інших компаній ніколи не попросять вас озвучити або переслати їм дані для авторизації.

Не повідомляйте коди поповнення банківських або електронних рахунків незнайомим особам.

Встановлюйте PIN-код на SIM-карту і пароль блокування телефону з метою підвищення безпеки даних, які зберігаються на вашому приладі.

Як повідомляли Українські Новини, популярний в Україні "ПриватБанк" став обчислювати тіньові надходження коштів на рахунки українців і обмежувати обслуговування через це.

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