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01 вересня 2020, вівторок, 12:04 7
Технології 2020-09-01T12:36:06+03:00
Українські Новини
Експерти назвали найпопулярніші види мобільного шахрайства і розповіли, як не стати жертвою зловмисників

Експерти назвали найпопулярніші види мобільного шахрайства і розповіли, як не стати жертвою зловмисників

Константин Долгий
паролі, Шахраї, Телефонні шахраї
Фахівці розповіли, як не стати жертвою мобільного шахрайства. Фото: mobilemarketingwatch.com
Фахівці розповіли, як не стати жертвою мобільного шахрайства. Фото: mobilemarketingwatch.com

В епоху стрімкого розвитку технологій мобільний телефон став не тільки засобом зв'язку, але і сховищем різноманітної інформації про людину, в тому числі особистих даних і фінансових рахунків. Разом з технологіями розвиваються і зловмисники, які придумують найрізноманітніші способи, щоб заволодіти грошима або даними абонента. Фахівці мобільного оператора "Київстар" перерахували основні види рясного шахрайства і пояснили, що потрібно робити, щоб не потрапити на виверти зловмисників, передають Українські Новини.

Вимагання грошей

Як правило, на номер приходить дзвінок або повідомлення, в якому сказано, що родич або близька людина абонента опинився в біді. Щоб звільнити його і вирішити ситуацію абоненту пропонують перерахувати певну суму на банківський рахунок або передати особисто в руки.

Щоб не стати жертвою даного обману необхідно одразу ж зв'язатись з "потерпілим" і уточнити, чи дійсно він знаходиться в біді та чи потрібна йому допомога.

Не дивлячись на свій вік, даний спосіб обману продовжує залишатися популярним зважаючи на сильну наївність і довірливість абонентів.

Перемога в різних акціях

Ще один із поширених способів легкої наживи серед шахраїв. На номер абонента приходить повідомлення з інформацією про те, що він є переможцем цінного призу і для того, щоб отримати його, необхідно перевести на номер або банківську карту незначну частину коштів.

Абонентам слід бути уважними з подібними "акціями", бо дуже часто вони приходять нібито від імені мобільних операторів або інших великих компаній.

Якщо вам прийшло таке повідомлення і ви сумніваєтеся в його достовірності, зателефонуйте в службу підтримки користувачів і уточніть всі деталі.

Використання занадто простих паролів

Дуже часто люди стають жертвами зловмисників із власної вини, тому що не дотримуються рекомендацій при складанні паролів.

Паролем є секретне слово або набір символів, які використовуються для підтвердження особи, авторизації на тих чи інших ресурсах і при підтвердженні різних дій. Якщо пароль потрапить до чужих рук, це може дорого коштувати користувачу.

Щоб забезпечити себе, а також дані про себе, необхідно використовувати складний пароль, який містить цифри, букви верхнього і нижнього регістра, спеціальні символи і при цьому не є словниковим словом.

SMS-розсилка

Для обману користувачів мобільних телефонів шахраї можуть використовувати ще один засіб - масову SMS-розсилку. У таких повідомленнях зловмисники, як правило, намагаються спонукати абонента завантажити і встановити різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

Після встановлення подібні програми можуть відслідковувати і красти інформацію про людину, здійснювати з'єднання з короткими номерами, що призводить до зняття коштів з рахунків, і тому подібне.

Втрата SIM-карти

У разі втрати SIM-карти нею можуть скористатися зловмисники. Вони можуть здійснювати дзвінки, перекази коштів і користуватися банківськими послугами.

Мобільні оператори попереджають, що в разі втрати SIM-карти необхідно якомога швидше звернутися до найближчого пункту сервісної служби або зателефонувати на короткий номер оператора і повідомити про те, що сталось.

У такому випадку стара карта буде заблокована, абонент отримає нову "сімку". Крім того, зловмисники не зможуть скористатися вашою старою карткою.

Щоб не стати жертвою мобільного шахрайства і не потрапити на виверти зловмисників, необхідно дотримуватись простих правил:

  • Не потрібно сліпо довіряти будь-якій інформації, яка надходить на ваш мобільний телефон. Уточнюйте і перевіряйте її.
  • Не повідомляйте незнайомим людям ваші логіни та паролі. Пам'ятайте, що співробітники мобільних операторів, банків та інших компаній ніколи не попросять вас озвучити або переслати їм дані для авторизації.
  • Не повідомляйте коди поповнення банківських або електронних рахунків незнайомим особам.
  • Встановлюйте PIN-код на SIM-карту і пароль блокування телефону з метою підвищення безпеки даних, які зберігаються на вашому приладі.

Як повідомляли Українські Новини, популярний в Україні "ПриватБанк" став обчислювати тіньові надходження коштів на рахунки українців і обмежувати обслуговування через це.

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