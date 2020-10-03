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03 жовтня 2020, субота, 06:40 4
Транспорт 2020-10-03T07:00:01+03:00
Українські Новини
У вересні продажі комерційних авто зросли на 28%

У вересні продажі комерційних авто зросли на 28%

Елена Новикова
автомобілі, Продажі автомобілів, Комерційні автомобілі
Автомобіль. Фото: pixabay.com
Автомобіль. Фото: pixabay.com

У вересні 2020 року у порівнянні з вереснем минулого року продажі нових комерційних автомобілів зросли на 28% до 1 350 одиниць після зниження в серпні.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

Серед нових комерційних авто в минулому місяці найбільшим попит мали автомобілі марки Fiat - проданий 351 автомобіль, що майже в 3 рази більше, ніж у вересні минулого року.

На другому місці автомобілі марки Renault - 136 продажів машин (на 41% менше показника вересня 2019 роки), на третьому місці автомобілі Citroen - 134 продажу (в 3 рази більше, ніж у вересні 2019), на четвертому місці автомобілі Volkswagen - 94 продажу авто (у 2,5 більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року).

На п'ятому місці розташувалися автомобілі марок MAN і Mercedes-Benz - по 74 продажу автомобілів (Mercedes-Benz скоротив продажі на 6%, MAN - на 3%).

Всього за 9 місяців поточного року в Україні було зареєстровано майже 7,7 тис. Нових комерційних автомобілів, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, продажі комерційних автомобілів в липні збільшилися на 11%.

У вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6%.

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