У вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6%

Продажі нових легкових автомобілів виросли на 6% до 7,6 тис. одиниць у вересні 2020 року порівняно з вереснем минулого року в той час, як в серпні українці купили 7 тисяч авто. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини. "У вересні автопарк України поповнився новими легковими автомобілями в кількості 7,6 тис. шт. Таким чином, у порівнянні з вереснем 2019 року попит на легкові авто зріс на 6%", - сказано в ньому. Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою місяці стала Toyota; у вересні було зареєстровано 1 353 автомобілів цієї марки, що майже на 28% більше, ніж у вересні минулого року. Другий показник у Renault з реалізацією у вересні 994 авто, що на 14% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. На третьому місці - Volkswagen з 694 реєстраціями, що майже в 2 рази більше, ніж роком раніше. Кіа зайняла четверту позицію з показником 465 авто (-25%). Замикає п'ятірку лідерів Nissan - 446 авто, реалізація збільшилася на 28%. Також в топ-10 серпня увійшли: Hyundai - 410 шт. (-14%); Skoda - 404 шт. (мінус 1 авто); Ford - 242 шт. (+ 54%); Suzuki - 237 шт. (-6%); Mazda - 233 шт. (+ 30%). Найбільш продаваним в серпні став автомобіль Toyota RAV-4 - 542 одиниці. Всього з початку поточного року на українському ринку було зареєстровано понад 60 тис. продажів нових легкових автомобілів, що на 2,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Як повідомляли Українськi Новини, в липні 2020 року порівняно з липнем минулого року продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 10% до 8,4 тис. одиниць. Також в останній місяць літа продажі комерційних авто почали падати.