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02 жовтня 2020, пʼятниця, 06:30 5
Транспорт 2020-10-02T08:00:02+03:00
Українські Новини
У вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6%

У вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6%

Елена Новикова
Toyota, Renault, Volkswagen, Продажі автомобілів
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Продажі нових легкових автомобілів виросли на 6% до 7,6 тис. одиниць у вересні 2020 року порівняно з вереснем минулого року в той час, як в серпні українці купили 7 тисяч авто.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У вересні автопарк України поповнився новими легковими автомобілями в кількості 7,6 тис. шт. Таким чином, у порівнянні з вереснем 2019 року попит на легкові авто зріс на 6%", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою місяці стала Toyota; у вересні було зареєстровано 1 353 автомобілів цієї марки, що майже на 28% більше, ніж у вересні минулого року.

Другий показник у Renault з реалізацією у вересні 994 авто, що на 14% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

На третьому місці - Volkswagen з 694 реєстраціями, що майже в 2 рази більше, ніж роком раніше.

Кіа зайняла четверту позицію з показником 465 авто (-25%).

Замикає п'ятірку лідерів Nissan - 446 авто, реалізація збільшилася на 28%.

Також в топ-10 серпня увійшли: Hyundai - 410 шт. (-14%); Skoda - 404 шт. (мінус 1 авто); Ford - 242 шт. (+ 54%); Suzuki - 237 шт. (-6%); Mazda - 233 шт. (+ 30%).

Найбільш продаваним в серпні став автомобіль Toyota RAV-4 - 542 одиниці.

Всього з початку поточного року на українському ринку було зареєстровано понад 60 тис. продажів нових легкових автомобілів, що на 2,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні 2020 року порівняно з липнем минулого року продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 10% до 8,4 тис. одиниць.

Також в останній місяць літа продажі комерційних авто почали падати.

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