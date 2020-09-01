Україна очікує поставки 665 тис. доз вакцин проти грипу

Центр громадського здоров'я очікує поставку в Україну 665 тис. доз вакцин проти грипу, тоді як Уляна Супрун стверджує, що в боротьбі з більшістю сезонних захворювань може допомогти вакцинація. Про це сказано в повідомленні установи, передають Українські Новини. Зокрема, до епідемічного сезону 2020-2021 років буде поставлено 500 тис. доз 4-валентної вакцини Vaxigrip Tetra (Франція), 45 тис. доз 3-валентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), 100 тис. доз 3-валентної вакцини "ДжіСі Флю" і 20 тис. доз 4-валентної вакцини "ДжіСі Флю Квадрівалент" (обидві — Південна Корея). Зазначається, що в цьому році вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо циркуляції таких штамів вірусу грипу, як вірус, подібний A\/Guangdong-Maonan\/SWL1536\/2019 (H1N1) pdm09; вірус, подібний A\/Hong Kong\/2671\/2019 (H3N2); вірус, подібний В\/Washington\/02\/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B\/Phuket\/ 3073\/2013 (лінія B\/Yamagata). У минулому епідсезоні в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалось тільки 238 079 людей, що становить 0,6% населення. Як повідомляли Українськi Новини, в епідсезоні 2019-2020 років захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знизилася на 9,3% до 4,9 млн осіб порівняно з епідсезон 2018-2019 років. Всього за сезон зареєстровано 71 летальний випадок. Як повідомляли Українські новини, в Україні фіксують випадки правця. У МОЗ розповіли, коли робити щеплення. Також мер Тернополя Надал захворів на коронавірус.