Україна очікує поставки 665 тис. доз вакцин проти грипу

Центр громадського здоров'я очікує поставку в Україну 665 тис. доз вакцин проти грипу, тоді як Уляна Супрун стверджує, що в боротьбі з більшістю сезонних захворювань може допомогти вакцинація

Про це сказано в повідомленні установи, передають Українські Новини.

Зокрема, до епідемічного сезону 2020-2021 років буде поставлено 500 тис. доз 4-валентної вакцини Vaxigrip Tetra (Франція), 45 тис. доз 3-валентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), 100 тис. доз 3-валентної вакцини "ДжіСі Флю" і 20 тис. доз 4-валентної вакцини "ДжіСі Флю Квадрівалент" (обидві — Південна Корея).

Зазначається, що в цьому році вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо циркуляції таких штамів вірусу грипу, як вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/ 3073/2013 (лінія B/Yamagata).

У минулому епідсезоні в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалось тільки 238 079 людей, що становить 0,6% населення.

Як повідомляли Українськi Новини, в епідсезоні 2019-2020 років захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знизилася на 9,3% до 4,9 млн осіб порівняно з епідсезон 2018-2019 років.

Всього за сезон зареєстровано 71 летальний випадок.

Як повідомляли Українські новини, в Україні фіксують випадки правця. У МОЗ розповіли, коли робити щеплення.

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