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01 вересня 2020, вівторок, 18:06 6
Медицина 2020-09-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
Україна очікує поставки 665 тис. доз вакцин проти грипу

Україна очікує поставки 665 тис. доз вакцин проти грипу

Александр Савич
Вакцина, Вакцинація, вакцинація від грипу, Центр громадського здоров’я України
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Центр громадського здоров'я очікує поставку в Україну 665 тис. доз вакцин проти грипу, тоді як Уляна Супрун стверджує, що в боротьбі з більшістю сезонних захворювань може допомогти вакцинація.

Про це сказано в повідомленні установи, передають Українські Новини.

Зокрема, до епідемічного сезону 2020-2021 років буде поставлено 500 тис. доз 4-валентної вакцини Vaxigrip Tetra (Франція), 45 тис. доз 3-валентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), 100 тис. доз 3-валентної вакцини "ДжіСі Флю" і 20 тис. доз 4-валентної вакцини "ДжіСі Флю Квадрівалент" (обидві — Південна Корея).

Зазначається, що в цьому році вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо циркуляції таких штамів вірусу грипу, як вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/ 3073/2013 (лінія B/Yamagata).

У минулому епідсезоні в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалось тільки 238 079 людей, що становить 0,6% населення.

Як повідомляли Українськi Новини, в епідсезоні 2019-2020 років захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знизилася на 9,3% до 4,9 млн осіб порівняно з епідсезон 2018-2019 років.

Всього за сезон зареєстровано 71 летальний випадок.

Як повідомляли Українські новини, в Україні фіксують випадки правця. У МОЗ розповіли, коли робити щеплення.

Також мер Тернополя Надал захворів на коронавірус.

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