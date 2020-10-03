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03 жовтня 2020, субота, 05:50 7
Життя 2020-10-03T08:00:02+03:00
Українські Новини
Перехід на зимовий час-2020. Коли переводити стрілки і як підготуватися до зміни режиму

Перехід на зимовий час-2020. Коли переводити стрілки і як підготуватися до зміни режиму

Анна Рудык
Переведення годинника, зимовий час, перехід на зимовий час
Годинник в снігу. Фото: pixabay
Годинник в снігу. Фото: pixabay

Тоді як в жовтні очікуються потужні магнітні бурі, цього місяця українці вдруге за рік традиційно переведуть стрілки на своєму годиннику — переходитимемо на зимовий час. Українські Новини розкажуть, коли пройде перехід і як підготувати до нього організм. 

Так, перехід на зимовий час відбудеться в ніч на останню неділю жовтня - з 24 на 25 число.

Українцям на своєму годиннику потрібно буде перевести стрілки на одну годину назад. 

Перехід на зимовий час здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 509 від 13.05.1996 "Про порядок обчислення часу на території України". У вересні 2011 року постановою Верховної Ради переведення годинників на зимовий час було скасовано, однак 18 жовтня, після критичних виступів частини громадськості, парламент визнав вищезгаданий документ таким, що втратив дію.

Перебудовуватися на зимовий або літній час не завжди просто для організму, тому варто слідувати таким рекомендаціям, щоб допомогти своєму тілу звикнути до оновленого режиму:

  • тим, хто має звичку поспати вдень, потрібно обмежити кількість денного сну і змістити його трохи вперед; таким чином, ідеальним варіантом буде спати не більше пів години протягом дня;
  • за тиждень до переходу на зимовий час варто почати лягати спати пізніше на 15 хвилин щодня; такі зміни не вплинуть на організм кардинально і підготують його до зміни режиму;
  • готуватися до сну варто за годину до нього: закінчити всі справи й трохи розслабитися;
  • за кілька днів до переведення годинників важливо обмежити вживання алкогольних та кавових напоїв для стабільності циклу сну;
  • не збивати режим на вихідних, лягати спати приблизно в один і той же час;
  • не наїдатися на ніч: крім шкоди для фігури, це може викликати проблеми зі сном.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують морози в жовтні й сніг з "бабиним літом" в листопаді.

Також астрологи спрогнозували, які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

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