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  • У жовтні Україну накриють відразу кілька потужних магнітних бур. Коли очікувати і як уберегтися
01 жовтня 2020, четвер, 05:45 8 Інфографіка
Життя 2020-10-01T06:30:03+03:00
Українські Новини
У жовтні Україну накриють відразу кілька потужних магнітних бур. Коли очікувати і як уберегтися

У жовтні Україну накриють відразу кілька потужних магнітних бур. Коли очікувати і як уберегтися

Анна Рудык
магнітні бурі, метеочутливість, зміна погоди, магнітні бурі в жовтні
Магнітна буря. Фото: zabegalovka.uol.ua
Магнітна буря. Фото: zabegalovka.uol.ua

В жовтні 2020 року на українців чекає відразу кілька магнітних бур. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, а також про магнітні бурі попереджала українська синоптикиня Наталка Діденко.

Так, згідно з даними лабораторії, в жовтні відбудеться три магнітні бурі і чотири магнітних коливання (магнітосфера буде перебувати в збудженому стані.

У перший день місяця магнітосфера буде перебувати в збудженому стані. Також явище очікується 20, 24 і 25 жовтня.

А магнітні бурі рівня G1 очікуються три дні поспіль - 21, 22 і 23 числа.

Магнітні бурі у жовтні 2020. Дані: Лаборатоорія ФІАНМагнітні бурі у жовтні 2020. Дані: Лаборатоорія ФІАН

Магнітні бурі рівня G1 (першого рівня) відчутні для метеочутливих людей. Вони можуть відчувати слабкість, запаморочення і перепади настрою.

Також магнітні бурі є небезпечними для людей із захворюваннями серцево-судинної системи і ВСД, вони можуть відчути також погіршення самопочуття.

Щоб уберегтися від погіршення самопочуття в дні магнітних бур варто зменшити фізичні навантаження і менше нервувати, а також не вживати алкоголь і велику кількість кави.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

Також синоптики прогнозують  морози в жовтні і сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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