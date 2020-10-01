У жовтні Україну накриють відразу кілька потужних магнітних бур. Коли очікувати і як уберегтися

В жовтні 2020 року на українців чекає відразу кілька магнітних бур. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, а також про магнітні бурі попереджала українська синоптикиня Наталка Діденко.

Так, згідно з даними лабораторії, в жовтні відбудеться три магнітні бурі і чотири магнітних коливання (магнітосфера буде перебувати в збудженому стані.

У перший день місяця магнітосфера буде перебувати в збудженому стані. Також явище очікується 20, 24 і 25 жовтня.

А магнітні бурі рівня G1 очікуються три дні поспіль - 21, 22 і 23 числа.

Магнітні бурі у жовтні 2020. Дані: Лаборатоорія ФІАН

Магнітні бурі рівня G1 (першого рівня) відчутні для метеочутливих людей. Вони можуть відчувати слабкість, запаморочення і перепади настрою.

Також магнітні бурі є небезпечними для людей із захворюваннями серцево-судинної системи і ВСД, вони можуть відчути також погіршення самопочуття.

Щоб уберегтися від погіршення самопочуття в дні магнітних бур варто зменшити фізичні навантаження і менше нервувати, а також не вживати алкоголь і велику кількість кави.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували, які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

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