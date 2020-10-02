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02 жовтня 2020, пʼятниця, 18:20 5
Європа 2020-10-02T21:00:03+03:00
Українські Новини
Обов'язкове носіння масок ввели в Римі через ситуацію з COVID-19

Обов'язкове носіння масок ввели в Римі через ситуацію з COVID-19

Константин Долгий
Італія, Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Італії, Захисні маски
Італія. Фото: depositphotos.com
Італія. Фото: depositphotos.com

Італійський уряд зобов'язав жителів Риму і столичного регіону носити захисні маски на вулиці, тоді як влада Словенії дозволила в'їзд на свою територію громадянам України без проходження карантину.

Як передають Українські Новини, про це в п'ятницю, 2 жовтня, пише агентство Reuters.

На подібне рішення влада Італії зважилася на тлі стрімкого зростання кількості нових випадків зараження коронавірусів. Так, в минулий четвер COVID-19 діагностували у більш ніж 2 тисяч осіб. На столичний округ Лаціо припало 265 з них.

"Більшість випадків пов'язана з відсутністю поваги до використання масок і соціального дистанціювання", - заявив глава служби охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато.

Зазначається, що в регіоні Кампанія раніше також оголосили про введення обов'язкового носіння захисних масок на вулиці. Раніше засоби захисту дихання потрібно було одягати лише в приміщеннях.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що влада виключає повернення до суворого загальнонаціонального карантину, який був введений в країні під час пікової ситуації з пандемією коронавірусу навесні 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії також посилили карантин в Мадриді і навколишніх до столиці районах через погіршення ситуації з поширенням COVID-19 серед населення.

Крім того, про посилення карантинних обмежень оголосили в столиці Греції, де стали фіксувати зростання рівня захворюваності на коронавірус.

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