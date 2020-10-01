Через COVID-19 в столиці Іспанії посилюють карантин

у той час, як в Чехії на тлі збільшення захворюваності на Covid-19 з 5 жовтня почне діяти режим надзвичайного стану . В Іспанії уряд і адміністрація автономного співтовариства Мадрид прийшли до домовленостей про посилення обмежень в столиці через коронавірус

Як передають Українські Новини, про це пише Інтерфакс-Україна.

Як заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля, на подібні заходи влада зважилася через стрімке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу нового типу серед населення.

Повідомляється, що в рамках прийнятого рішення буде частково ізольована столиця і деякі навколишні її райони. Крім того, буде обмежено роботу барів і ресторанів, а допустима кількість людей на зборах зменшено до 6 осіб.

"З огляду на ситуацію в Мадриді, ми погодилися вдатися до цих заходів, але ми розуміємо, що попереду нас чекають тяжкі тижні", - сказав Ілля.

Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії в Іспанії було підтверджено 769 188 випадків зараження коронавірусом нового типу. Від викликаного ним захворювання COVID-19 загинули майже 32 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в Великобританії почали штрафувати людей з COVID-19, які відмовляються самоізолюватись на час хвороби.

Також повідомлялося, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Данії посилили карантинні обмеження.

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