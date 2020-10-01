Через COVID-19 в столиці Іспанії посилюють карантин

В Іспанії уряд і адміністрація автономного співтовариства Мадрид прийшли до домовленостей про посилення обмежень в столиці через коронавірус у той час, як в Чехії на тлі збільшення захворюваності на Covid-19 з 5 жовтня почне діяти режим надзвичайного стану. Як передають Українські Новини, про це пише Інтерфакс-Україна. Як заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля, на подібні заходи влада зважилася через стрімке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу нового типу серед населення. Повідомляється, що в рамках прийнятого рішення буде частково ізольована столиця і деякі навколишні її райони. Крім того, буде обмежено роботу барів і ресторанів, а допустима кількість людей на зборах зменшено до 6 осіб. "З огляду на ситуацію в Мадриді, ми погодилися вдатися до цих заходів, але ми розуміємо, що попереду нас чекають тяжкі тижні", - сказав Ілля. Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії в Іспанії було підтверджено 769 188 випадків зараження коронавірусом нового типу. Від викликаного ним захворювання COVID-19 загинули майже 32 тис. осіб. Як повідомляли Українські Новини, в Великобританії почали штрафувати людей з COVID-19, які відмовляються самоізолюватись на час хвороби. Також повідомлялося, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Данії посилили карантинні обмеження.