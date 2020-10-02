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02 жовтня 2020, пʼятниця, 17:57 8
Судова влада 2020-10-02T19:00:04+03:00
Українські Новини
Справу проти ексдепутата Пашинського не зможуть розглянути — в суді дезінфекція

Справу проти ексдепутата Пашинського не зможуть розглянути — в суді дезінфекція

Ольга Фандорина
Суд, Сергій Пашинський, В'ячеслав Хімікус
Сергій Пашинський. Фото: Богдан Бортаков
Сергій Пашинський. Фото: Богдан Бортаков

Васильківський районний суд Київської області через заплановану дезінфекцію приміщення суду не зможе почати розгляд по суті обвинувального акта стосовно колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") за фактом поранення з вогнепальної зброї місцевого жителя В'ячеслава Хімікуса, який хоче через суд зобов'язати Пашинського виплатити 1,5 млн гривень збитків.

Про це Українським Новинам повідомила адвокатеса Хімікуса Марина Парінова.

"Суд повинен був відбутися 5 жовтня, проте в понеділок не відбудеться через дезінфекцію приміщень", - сказала вона.

Адвокат не уточнила, на яку дату суд переніс засідання.

Як повідомляли Українські Новини, заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков заявляє, що на момент відтворення подій стрілянини колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") в громадянина В'ячеслава Хімікуса  автомобіль, на кузові якого залишилися сліди від пострілу, був знищений.

Також 6 липня 2020 року  ДБР вручило обвинувальний акт ексдепутату Ради Пашинському  і передало справу до суду.

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