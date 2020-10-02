Хімікус просить суд зобов'язати Пашинського виплатити йому 1,5 млн гривень збитків

Потерпілий у справі стосовно колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") В'ячеслав Хімікус просить суд зобов'язати колишнього парламентаря виплатити йому 1,5 млн гривень морального і матеріального збитку.

Про це Українським Новинам повідомила адвокатеса Хімікуса Марина Парінова.

"Загальна сума компенсації 1,5 млн гривень", - сказала вона.

З її слів, до цієї суми входять матеріальна та моральна шкода.

Також вона повідомила, що до суми компенсації враховано витрати, які Хімікус витратив на своє лікування внаслідок поранення Пашинським.

Адвокатеса повідомила, що цивільний позов про відшкодування збитку подано до суду на підготовчому засіданні у справі.

Як повідомляли Українські Новини, заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков заявляє, що на момент відтворення подій стрілянини колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") в громадянина В'ячеслава Хімікуса автомобіль, на кузові якого залишилися сліди від пострілу, був знищений.

Також 6 липня 2020 року ДБР вручило обвинувальний акт ексдепутату Ради Пашинському і передало справу до суду.

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