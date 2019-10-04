ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському (фракція "Народний фронт") у справі про стрілянину у В'ячеслава Хімікуса.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області стався словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином.

Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові у ліву ногу.

Як наслідок, громадянин зазнав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневой кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

На сьогодні вирішується питання про обрання екс-депутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Попередня кваліфікація - ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, або таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне нівечення обличчя) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Як повідомляли Українські Новини, суд визнав В'ячеслава Хімікуса, підстреленого Пашинським, постраждалим.

Після чого суд зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування справи про стрілянину Пашинського в Хімікуса.