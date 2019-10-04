ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Пашинському (фракція "Народний фронт") у справі про стрілянину у В'ячеслава Хімікуса.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\nДосудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області стався словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином.\r\nПід час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові у ліву ногу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк наслідок, громадянин зазнав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневой кістки лівої ноги.\r\nЗгідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.\r\nНа сьогодні вирішується питання про обрання екс-депутату запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.\r\nПопередня кваліфікація - ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, або таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне нівечення обличчя) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСанкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд визнав В'ячеслава Хімікуса, підстреленого Пашинським, постраждалим.\r\nПісля чого суд зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування справи про стрілянину Пашинського в Хімікуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n