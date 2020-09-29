Украинские авиакомпании продолжают летать в Баку

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, которые выполняют прямые рейсы в Баку (Азербайджан), пока не отменяли своих рейсов по данному направлению.

Об этом свидетельствуют данные систем бронирования авиакомпаний, передают Українськi Новини.

Согласно им, ближайший рейс МАУ запланирован на 4 октября с вылетом в 20:15 и прилетом в Баку в 00:35.

Рейсы в Баку осуществляются по воскресеньям, назад - по понедельникам и четвергам.

Ближайший рейс SkyUp в Баку является специальным и запланирован на 30 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp приняла решение продолжить выполнение рейсов в Ереван (Армения).

В то же время, МАУ временно отменила рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В то же время, посольства Украины в Азербайджане и в Армении призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны, а находящихся там — в регионы, приближенные к зоне боевых действий.

Министерство иностранных делпризывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта.

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