подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 сентября 2020, вторник, 22:35 340
Транспорт 2020-09-29T22:42:12+03:00
Українські Новини
Украинские авиакомпании продолжают летать в Баку

Украинские авиакомпании продолжают летать в Баку

Кира Молчанова
Азербайджан, Армения, Баку, Рейсы, авиарейсы, SkyUp, аэропор
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, которые выполняют прямые рейсы в Баку (Азербайджан), пока не отменяли своих рейсов по данному направлению.

Об этом свидетельствуют данные систем бронирования авиакомпаний, передают Українськi Новини.

Согласно им, ближайший рейс МАУ запланирован на 4 октября с вылетом в 20:15 и прилетом в Баку в 00:35.

Рейсы в Баку осуществляются по воскресеньям, назад - по понедельникам и четвергам.

Ближайший рейс SkyUp в Баку является специальным и запланирован на 30 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp приняла решение продолжить выполнение рейсов в Ереван (Армения).

В то же время, МАУ временно отменила рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В то же время, посольства Украины в Азербайджане и в Армении призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны, а находящихся там — в регионы, приближенные к зоне боевых действий.

Министерство иностранных делпризывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта.

Больше новостей о: Азербайджан Армения Баку Рейсы авиарейсы SkyUp аэропор

МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране...
МАУ намерена открыть новый рейс из Киева на египет...
Армения заявляет, что турецкий F-16 сбил ее самоле...
Украинцев призывают не ехать в конфликтующие Азерб...
Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной
Порошенко заболел коронавирусом
Новости
Почти половину воды, подаваемой в дома киевлян, очищают без хлора, — Кличко 22:50
Украинские авиакомпании продолжают летать в Баку 22:35
Марш памяти жертв Бабьего Яра состоялся в Киеве 29 сентября. Фото: JewishNews
Сегодня в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра 22:19
Больше половины украинцев не верят, что отопительный сезон будет сорван 21:57
Экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом 21:48
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
Суд над тещей Сергея Притулы
Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд 12:01
больше новостей
Экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok