Украинские авиакомпании продолжают летать в Баку

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, которые выполняют прямые рейсы в Баку (Азербайджан), пока не отменяли своих рейсов по данному направлению. Об этом свидетельствуют данные систем бронирования авиакомпаний, передают Українськi Новини. Согласно им, ближайший рейс МАУ запланирован на 4 октября с вылетом в 20:15 и прилетом в Баку в 00:35. Рейсы в Баку осуществляются по воскресеньям, назад - по понедельникам и четвергам. Ближайший рейс SkyUp в Баку является специальным и запланирован на 30 сентября. Как сообщали Українськi Новини, SkyUp приняла решение продолжить выполнение рейсов в Ереван (Армения). В то же время, МАУ временно отменила рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. В то же время, посольства Украины в Азербайджане и в Армении призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны, а находящихся там — в регионы, приближенные к зоне боевых действий. Министерство иностранных делпризывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта.