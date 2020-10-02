Як будуть голосувати на виборах люди з симптомами ГРВІ: пояснення МОЗ

після того, як Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах . Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що виборці з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) будуть допускатися до голосування в певних кабінах для голосування за окремим маршрутом на виборчій дільниці

Про це він повідомив під час круглого столу "Місцеві вибори-2020 і COVID-19" в п'ятницю, передають Українські Новини.

"У постанові чітко прописано - якщо людина приходить на виборчу дільницю, йому роблять термометрію, і, якщо є підвищена температура і інші симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, його допускають до реалізації виборчого права, але в окрему кабінку за окремим маршрутом, і про це повідомляють всім присутнім у приміщенні виборчої дільниці - про те, що є людина з симптомами ГРВІ, для того, щоб була дотримана фізична дистанція", - сказав він.

За словами Ляшка, виборці, які відмовляться від носіння маски на ділянці, допускаються до голосування, але за такою ж схемою, як і виборець з симптомами ГРВІ (в окремій кабінці для голосування за окремим маршрутом на ділянці), однак після голосування такий виборець має нести адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства (відвідування громадського місця без засобів захисту (маски), а поліція має відреагувати відповідним чином.

Також Ляшко зазначив, що, крім термометрії, на дільницях проводитиметься дезінфекція рук, біля кожного столу буде обмеження щодо перебування не більше ніж 3 осіб в черзі з відповідною дистанцією і нанесенням розмітки.

Як повідомляли Українськi Новини, Верховна Рада скасувала надання довідки про несудимість кандидатами на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Тим часом виборча кампанія з чергових і перших виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів стартувала 5 вересня.

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