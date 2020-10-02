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02 жовтня 2020, пʼятниця, 14:44 7
Суспільство 2020-10-02T16:30:05+03:00
Українські Новини
Через смерть від COVID-19 в Рівному на обсервацію закрили онкогематологічне відділення лікарні

Через смерть від COVID-19 в Рівному на обсервацію закрили онкогематологічне відділення лікарні

Константин Долгий
рівненська область, Рівне, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Смерть від коронавірусу, коронавірус в Рівненській області
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

В Рівному на карантин закрили відділення обласної дитячої лікарні через випадок смерті від COVID-19 у той час, як в Рівненській області виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом.

Як передають Українські Новини, про це в п'ятницю, 2 жовтня, пише Rivne Media.

Інцидент стався у відділенні онкогематології, де напередодні померла 13-річна дитина. Повідомляється, що вона мала онкологічне захворювання, а нещодавно у неї також виявили зараження коронавірусом.

Відзначається, що під час вступу до медустанови ПЛР і ІФА тести дали негативний результат.

У Рівненській обласній державній адміністрації заявили, що у зв'язку з подібним випадком відділення онкогематології обласної дитячої лікарні було закрито на обсервацію. Також розпочато епідеміологічне розслідування за фактом смерті дитини.

Як повідомляли Українські Новини, в Рівному через спалах COVID-19 в навчальних закладах на самоізоляцію відправили кілька десятків учнів.

Крім того, на Рівненській АЕС повідомили про спалах коронавірусної інфекції COVID-19.

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