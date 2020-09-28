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28 вересня 2020, понеділок, 10:59 9
Суспільство 2020-09-28T12:00:03+03:00
Українські Новини
Через COVID-19 у викладачів і учнів у Рівному 20 класів відправили на самоізоляцію

Через COVID-19 у викладачів і учнів у Рівному 20 класів відправили на самоізоляцію

Константин Долгий
карантин в школах Рівненської області, Коронавірус, Covid-19, Дистанційне навчання
Коронавірус в школі. Фото: Pexels
Коронавірус в школі. Фото: Pexels

В Рівному через спалах COVID-19 в навчальних закладах на самоізоляцію відправили кілька десятків учнів у той час, як за минулу добу в Україні підтвердили понад дві тисячі нових випадків зараження коронавірусом.

Про це заявила керівниця організаційно-інспекторського відділу департаменту освіти Рівного Валентина Середюк, повідомляє Радіо ТРЕК.

За її словами, на сьогодні зараження на коронавірус нового типу виявили серед 37 школярів, також COVID-19 підтвердили серед 78 викладачів та інших працівників навчальних закладів.

"На самоізоляції перебувають 882 школярів, тобто 24 класи в різних навчальних закладах міста", - розповіла вона.

Вона додала, що найбільше класів відправили на самоізоляцію в школах № 25 і № 2, а також в НВК № 28 і № 24.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через виявлений зараження коронавірусів відправили на самоізоляцію учнів чотирьох шкіл на території Бабинської, Млинівської та Шпанівське ОТГ Рівненській області.

Також повідомлялося, що лікарі з Рівненської області заявили про перший випадок повторного зараження коронавірусів у людини, який раніше зміг одужати після COVID-19.

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