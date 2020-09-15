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15 вересня 2020, вівторок, 16:27 6
Політика 2020-09-15T17:30:03+03:00
Українські Новини
Спалах коронавірусу виявили серед працівників Рівненської АЕС

Спалах коронавірусу виявили серед працівників Рівненської АЕС

Константин Долгий
рівненська область, Рівненська АЕС, Спалах коронавірусу
Рівненська атомна електростанція. Фото: wikipedia.org
Рівненська атомна електростанція. Фото: wikipedia.org

На Рівненській АЕС повідомили про спалах коронавірусної інфекції COVID-19, тоді як в Міненерго заявили про необхідність завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС).

Про це сказано в повідомленні пресслужби Рівненської АЕС, передають Українські Новини.

Сьогодні, 15 вересня, станом на 10:00, у працівників РАЕС було підтверджено 6 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Повідомляється, що протягом минулого дня до медиків з симптомами гострої респіраторної-вірусної інфекції (ГРВІ) звернулися 34 працівники станції. Ще 26 атомників перебувають під динамічним наглядом лікарів.

З моменту реєстрації першого випадку інфікування COVID-19 подолати захворювання змогли 102 працівники РАЕС. На жаль, від ускладнень, зумовлених інфекцією, один працівник помер у травні 2020 року.

У РАЕС опублікували графік звернень працівників станції з симптомами ГРВІ від початку вересня. Зазначається, що в цілому кількість звернень на низькому рівні.

Графік звернення працівників РАЕС з симптомами ГРВІ. Фото: RNPPГрафік звернення працівників РАЕС з симптомами ГРВІ. Фото: RNPP

У пресслужбі розповіли, що через ситуацію з пандемією коронавірусу 150 працівників станції переведені на формат дистанційної роботи, ще 1 272 людини — відправлені у відпустку.

Згідно з даними МОЗ, від початку пандемії в Рівненській області було підтверджено 10 635 випадків зараження коронавірусом. Подолали захворювання 7 838 осіб, ще 144 — померли.

Як повідомляли Українські Новини, протягом 14 вересня в Україні було виявлено майже 3 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

Також на планеті було встановлено новий антирекорд з добового приросту кількості заражених коронавірусом людей.

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