В аптеках з'явилася перша партія вакцин проти грипу

В українські аптеки надійшла перша партія вакцин проти грипу в той час, як м едики заявили про появу в Україні невідомих раніше вірусів грипу .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Центр громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Перша партія (30 360 доз) трьохвалентної вакцини" Джіс Флю "(Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу", - сказано в ньому.

Також повідомляється, що в Україні вже прибуло 45 000 доз трьохвалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), яка після лабораторного контролю надійде в продаж.

Чотирьохвалентна вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

Як повідомляли Українськi Новини, Центр громадського здоров'я очікує поставку в Україну 665 тис. доз вакцин проти грипу.

У минулому епідемічному сезоні в Україні було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалось тільки 238 079 людей, що становить 0,6% населення.

В епідсезоні 2019-2020 років захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знизилася на 9,3% до 4,9 млн осіб порівняно з епідсезон 2018-2019 років.

Всього за сезон зареєстровано 71 летальний випадок.

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