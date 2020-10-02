В аптеках з'явилася перша партія вакцин проти грипу

В українські аптеки надійшла перша партія вакцин проти грипу в той час, як медики заявили про появу в Україні невідомих раніше вірусів грипу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Центр громадського здоров'я, передають Українські Новини. "Перша партія (30 360 доз) трьохвалентної вакцини" Джіс Флю "(Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу", - сказано в ньому. Також повідомляється, що в Україні вже прибуло 45 000 доз трьохвалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), яка після лабораторного контролю надійде в продаж. Чотирьохвалентна вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні. Як повідомляли Українськi Новини, Центр громадського здоров'я очікує поставку в Україну 665 тис. доз вакцин проти грипу. У минулому епідемічному сезоні в Україні було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалось тільки 238 079 людей, що становить 0,6% населення. В епідсезоні 2019-2020 років захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знизилася на 9,3% до 4,9 млн осіб порівняно з епідсезон 2018-2019 років. Всього за сезон зареєстровано 71 летальний випадок.