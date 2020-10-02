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Суспільство 2020-10-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
Від COVID-19 помер депутат у Волинській області

Від COVID-19 помер депутат у Волинській області

Константин Долгий
Коронавірус, Covid-19, Смерть від коронавірусу
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

У Волинській області від коронавірусної інфекції COVID-19 помер депутат Рожищенської міської ради Антон Богдан у той час, як в Україні продовжує стрімко зростати кількість виявлених випадків зараження коронавірусом.

Як передають Українські Новини, про це говориться в  повідомленні на сайті Рожищенського міської ради.

Повідомляється, що депутат помер у четвер, 1 жовтня. Перед цим проходив лікування від коронавірусу, але хвороба виявилася сильнішою.

Антон Богдан народився в 1958 році. У Рожищенській міській раді він був постійним членом комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ужгороді від коронавірусної інфекції COVID-19 помер український художник Юрій Боднар.

Також повідомлялося, що коронавірусна інфекція стала причиною смерті головного педіатра Львова Богдана Остальський, який довгий час боровся з хворобою.

Крім того, в Хмельницькій області від коронавірусу помер обласний прокурор Олег Синишин.

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