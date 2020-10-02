В Одеській області підліток кинувся під поїзд

той час, як в Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік з підозрою на COVID-19 викинувся з вікна лікарні . В Одеській області 16-річний хлопець покінчив життя самогубством через проблеми зі здоров'ям у

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській оласті, передають Українські Новини.

Інцидент стався з неповнолітнім жителем населеного пункту Вигода. Хлопець прийшов до залізничних колій, дочекався поїзда, який проїжджав, і ліг на рейки.

Повідомляється, що підліток ніяк не реагував на сигнали, що подаються машиністом складу. Внаслідок події він отримав несумісні з життям травми і помер на місці.

За інформацією правоохоронців, у загиблого були проблеми зі здоров'ям. З цієї причини він неодноразово заявляв про наміри покінчити з життям.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Кривому Розі 13-річна школярка викинулася з 12-го поверху через проблеми з успішністю.

Також повідомлялося, що в одній з лікарень Києва двоє людей з COVID-19 наклали на себе руки.

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