Смерть 13-річної школярки в Кривому Розі: причиною суїциду дівчинки могли стати погані оцінки, - ЗМІ

Найбільш імовірною причиною смерті 13-річної дівчинки з Кривого Рогу, яка скоїла самогубство 21 вересня, могли стати проблеми в школі, а саме погані оцінки з української мови. Як пишуть Факти ICTV, це підтвердили знайомі загиблої. Як розповіли сусіди дівчинки, погана успішність не раз приводила до конфліктів з батьками. Друзі дівчинки також підтвердили це. "Дівчинка була відмінницею, проте подрузі скаржилася, що її змушують багато вчитися", - йдеться в повідомленні. Відзначається, що поруч з місцем падіння дівчинки була знайдена зошит з української мови, який містив кілька поганих оцінок. За словами психологів, підлітки можуть занадто болісно сприймати подібні речі, тому радять батькам стежити за настроєм своїх дітей і звертати увагу на їх дії в подібних ситуаціях. Правоохоронні органи, які встановлюють причини смерті школярки, розглядають версію про доведення дівчинки до самогубства. Як повідомляли Українські Новини, в Кривому Розі чоловік з підозрою на COVID-19 вчинив самогубство в лікарні. Також в київській лікарні, де лікують хворих на коронавірус, два дні поспіль траплялися самогубства.