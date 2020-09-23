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  • Смерть 13-річної школярки в Кривому Розі: причиною суїциду дівчинки могли стати погані оцінки, - ЗМІ
23 вересня 2020, середа, 23:11 7
Події 2020-09-24T00:30:02+03:00
Українські Новини
Смерть 13-річної школярки в Кривому Розі: причиною суїциду дівчинки могли стати погані оцінки, - ЗМІ

Смерть 13-річної школярки в Кривому Розі: причиною суїциду дівчинки могли стати погані оцінки, - ЗМІ

Константин Долгий
Дніпропетровська область, самогубство, Кривий Ріг, Підліткове самогубство, події
Фото з місця загибелі школярки. Фото: one.kr.ua
Фото з місця загибелі школярки. Фото: one.kr.ua

Найбільш імовірною причиною смерті 13-річної дівчинки з Кривого Рогу, яка скоїла самогубство 21 вересня, могли стати проблеми в школі, а саме погані оцінки з української мови. Як пишуть Факти ICTV, це підтвердили знайомі загиблої.

Як розповіли сусіди дівчинки, погана успішність не раз приводила до конфліктів з батьками. Друзі дівчинки також підтвердили це.

"Дівчинка була відмінницею, проте подрузі скаржилася, що її змушують багато вчитися", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поруч з місцем падіння дівчинки була знайдена зошит з української мови, який містив кілька поганих оцінок.

За словами психологів, підлітки можуть занадто болісно сприймати подібні речі, тому радять батькам стежити за настроєм своїх дітей і звертати увагу на їх дії в подібних ситуаціях.

Правоохоронні органи, які встановлюють причини смерті школярки, розглядають версію про доведення дівчинки до самогубства.

Як повідомляли Українські Новини, в Кривому Розі чоловік з підозрою на COVID-19 вчинив самогубство в лікарні

Також в київській лікарні, де лікують хворих на коронавірус, два дні поспіль траплялися самогубства.

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