38% українців звинувачують державу в підвищенні ціни на газ

38,3% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова винною у підвищенні цін на газ вважають державу. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. При цьому 22,5% респондентів вважають винною у підвищенні цін на газ Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України", 13% - українських постачальників, 6,5% - європейських газових трейдерів, 2,2% - інших, 17,6% - не змогли відповісти. Опитування проводилося з 17 по 23 вересня у всіх регіонах, за винятком окупованих територій. Було опитано 1,2 тис. повнолітніх респондентів. Похибка вибірки не перевищує 3%. Верховна Рада зменшила фінансування пільг і житлових субсидій, тому до 20% субсидіантів можуть втратити допомогу на оплату комунальних платежів. Крім того, в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр. Раніше одержувачів субсидії чекає нова система перевірок. Кому доведеться повернути гроші.