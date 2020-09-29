38% українців звинувачують державу в підвищенні ціни на газ

38,3% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова винною у підвищенні цін на газ вважають державу.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 22,5% респондентів вважають винною у підвищенні цін на газ Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України", 13% - українських постачальників, 6,5% - європейських газових трейдерів, 2,2% - інших, 17,6% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 17 по 23 вересня у всіх регіонах, за винятком окупованих територій.

Було опитано 1,2 тис. повнолітніх респондентів.

Похибка вибірки не перевищує 3%.

Верховна Рада зменшила фінансування пільг і житлових субсидій, тому до 20% субсидіантів можуть втратити допомогу на оплату комунальних платежів.

Крім того, в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

Раніше одержувачів субсидії чекає нова система перевірок. Кому доведеться повернути гроші.

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