Сьогодні Шмигаль поїде в Луганську область для оцінки збитку від пожеж

Сьогодні, 2 жовтня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Луганську область для оцінки масштабу пожеж та координування процесу подолання наслідків стихійного лиха.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Вилітаємо в Луганську область. Разом з главою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим і головою Держлісагентства Василем Кузьовічем оцінимо масштаб пожеж і скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха", - зазначив він.

За інформацією Офісу генерального прокурора, загиблих в результаті пожежі - 11 осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами з боку бойовиків. Зеленський зазначив, що це не перші пожежі в Луганській області в нинішньому році і для встановлення їх причин відкрито кримінальне провадження.

Однак Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків, що здійснювалися із застосуванням трасувальних куль.

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