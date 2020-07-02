Уже сьогодні можна піти в кіно: які кінотеатри відкрилися в Києві

Дозволили відновити роботу кінотеатрів з 2 липня - у Києві кілька мереж вже відкрилися. Подивитися фільми на великому екрані можна в мережі кінотеатрів "Оскар" і "Планета кіно" за умови дотримання карантинних обмежень, передають Українські Новини.

Мережа кінотеатрів "Оскар" відновила роботу в Києві з 2 липня.

"Раді повідомити вам, що ми відкриваємося з 2 липня", - сказано в повідомленні кінотеатру.

Наголошується, що кінотеатр буде проводити температурний скринінг персоналу, забезпечить працівників засобами індивідуального захисту, розмістить засоби дезінфекції біля квиткових кас, барів, входів в кінотеатри, санвузлах для вільного користування глядачами, завдасть маркери з позначками у 1,5 метра для дотримання соціальної дистанції.

Також вводиться безконтактний розрахунок і безконтактне сканування квитка, продаж і видача всієї продукції барів в одноразовії безпечнії упаковці.

Усі меблеві поверхні в зоні відпочинку, клавіатура терміналу безготівкового розрахунку, бари кінотеатру, каси, зали кінотеатру будуть додатково дезінфікуватися.

Також відновила роботу мережа кінотеатрів "Планета кіно".

Про це повідомив співвласник мережі Дмитро Деркач на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Опублікували розклад. У четвер відкриваємося. Приходьте в кіно. Купуйте квитки, використовуйте сертифікати", – написав він.

Деркач зазначив, що запуск буде складним, оскільки глядачі ще побоюються ходити в кінотеатри, нових фільмів мало, а ТРЦ і партнери при цьому захочуть великих виплат.

На цю мить у прокаті є багато старих популярних фільмів.

Наголошується, що місця в залах продаються 2 через 2, щоб була безпечна дистанція та заповнюваність залу була не більше 50%, в залі RE'LUX місця розміщені за 2 крісла, які обмежені додатковими стінками, що створюють окремі і закриті бокси.

Кінотеатр міряє температуру контролерам, касирам, прибиральникам, виробникам попкорну і всьому персоналу, який працює в масках, щитках і рукавичках.

Кошики в кіномаркеті, підлокітники крісел, ручки дверей та інші поверхні, до яких часто торкаються гості, дезінфікуються, а у фоє зроблена розмітка, щоб було легше дотримувати дистанцію.

Вартість квитків стартує від 70 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів заборонив відкривати кінотеатри з 15 червня.

Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу кінотеатрів з 2 липня, які закрили в березні через пандемію коронавірусу.