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02 лютого 2020, неділя, 14:19 18
Суспільство 2020-02-02T14:35:53+02:00
Українські Новини
Українська режисер Ірина Цілик завоювала престижну нагороду на кінофестивалі "Санденс" в США

Українська режисер Ірина Цілик завоювала престижну нагороду на кінофестивалі "Санденс" в США

Ярина Вацяк
Кінофестиваль, кінопремія, Санденс, Sundance, Земля блакитна, ніби апельсин, Ірина Цілик
Ірина Цілик. Фото: facebook.com/ira.tsilyk
Ірина Цілик. Фото: facebook.com/ira.tsilyk

Українська поетеса та режисерка Ірина Цілик виграла нагороду "Найкраща режисура" на міжнародному кінофестивалі "Санденс" за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

Про це Цілик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю", - написала вона.

Ірина Цілик виграла кінопреміюІрина Цілик виграла кінопремію

Ірина Цілик про нагородуІрина Цілик про нагороду

""Земля блакитна, ніби апельсин" не лише розповідає про те, як звичайна родина використовує фільмування, аби переосмислити власне життя, але й змушує нас замислитися про те, як тема війни висвітлюється через призму наративу. Незважаючи на небезпеку та жах, які оточують героїв фільму, ці люди не є пасивними жертвами. Використовуючи засоби зображення, вони знаходять в цьому щось правдиве і прекрасне, що, у свою чергу, краще відтворює жах і трагедію, які обступають їх зусібіч", - наводить режисерка цитату з рецензії в авторитетному виданні Vulture.

Постер фільму Ірини Цілик. Фото: facebook.com/ira.tsilykПостер фільму Ірини Цілик. Фото: facebook.com/ira.tsilyk

Як зазначає письменниця Оксана Забужко, навіть участь у фестивалі такого рівн вже є великим досягненням.

"Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно (гугліть, хто не в темі), із своєю першою документальною повнометражкою, - це вже круто до неймовірности й привід тішитися за українське кіно (ніколи ще нас там не стояло, це взагалі презентація Попелюшки на балу!), - а отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), - то вже щось геть із розряду чарівних казок!!!" - написала Забужко.

Пост Оксани ЗабужкоПост Оксани Забужко

Зазначимо, кінофестиваль "Санденс" - національний американський кінофестиваль незалежного кіно, який проводиться щорічно в штаті Юта.

Як повідомляли Українські Новини, український фільм про Донбас став лауреатом норвезької міжнародної премії.

Також український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах.

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