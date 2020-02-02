Українська режисер Ірина Цілик завоювала престижну нагороду на кінофестивалі "Санденс" в США

Українська поетеса та режисерка Ірина Цілик виграла нагороду "Найкраща режисура" на міжнародному кінофестивалі "Санденс" за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

Про це Цілик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю", - написала вона.

Ірина Цілик виграла кінопремію

Ірина Цілик про нагороду

""Земля блакитна, ніби апельсин" не лише розповідає про те, як звичайна родина використовує фільмування, аби переосмислити власне життя, але й змушує нас замислитися про те, як тема війни висвітлюється через призму наративу. Незважаючи на небезпеку та жах, які оточують героїв фільму, ці люди не є пасивними жертвами. Використовуючи засоби зображення, вони знаходять в цьому щось правдиве і прекрасне, що, у свою чергу, краще відтворює жах і трагедію, які обступають їх зусібіч", - наводить режисерка цитату з рецензії в авторитетному виданні Vulture.

Постер фільму Ірини Цілик. Фото: facebook.com/ira.tsilyk

Як зазначає письменниця Оксана Забужко, навіть участь у фестивалі такого рівн вже є великим досягненням.

"Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно (гугліть, хто не в темі), із своєю першою документальною повнометражкою, - це вже круто до неймовірности й привід тішитися за українське кіно (ніколи ще нас там не стояло, це взагалі презентація Попелюшки на балу!), - а отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), - то вже щось геть із розряду чарівних казок!!!" - написала Забужко.

Пост Оксани Забужко

Зазначимо, кінофестиваль "Санденс" - національний американський кінофестиваль незалежного кіно, який проводиться щорічно в штаті Юта.

Як повідомляли Українські Новини, український фільм про Донбас став лауреатом норвезької міжнародної премії.

Також український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах.