Молдова буде зберігати свої запаси газу в українських ПСГ

Генеральний директор державного підприємства "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон заявляє, що Молдова буде зберігати свої запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Молдова буде зберігати запас газу в українських ПСГ. Вже почалися перші постачання. За словами "Молдовагаз", в перебігу жовтня-листопада планується закачати близько 100 млн куб. м газу", - написав Макогон.

Він додав, що питання створення запасу газу для Молдови в Україні стало активно опрацьовуватися влітку 2019 року, коли була невизначеність з продовженням транзиту через Україну.

"Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови й знижує залежність від єдиного постачальника газу", - підкреслив Макогон.

Як повідомляли Українські Новини, компанія "Газпром" (Росія) замовила додаткові потужності для транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС). Такі потужності "Газпром" оплатить в повному обсязі, це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС України".

Протяжність магістральних газопроводів мережі "Оператора ГТС України" становить 33,08 тис. км, пропускна здатність - 281 млрд куб. м/рік газу на вході та 146 млрд куб. м на виході.

ГТС включає 57 компресорні станції та 1 390 газорозподільних станцій.

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