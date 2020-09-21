"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через українську ГТС

Компанія "Газпром" (Росія) замовила додаткові потужності для транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС).

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", передають Українські Новини.

"Газпрому" потрібні додаткові потужності для транспортування природного газу через українську ГТС до Європи в жовтні. НАК "Нафтогаз України" сьогодні отримав додаткові потужності на міждержавних з'єднаннях. Послуги з організації транзиту будуть оплачені "Газпромом" додатково до основного транзитного договору", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня і це перший подібний аукціон.

За підсумками торгів "Нафтогазу" розподілені потужності на вході і на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту "Газпрому".

При цьому, згідно з повідомленням, такі потужності "Газпром" оплатить в повному обсязі, це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС України".

У повідомленні нагадується, що в грудні 2019 року НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України з терміном дії 2020-2024 роки, при цьому узгоджені обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в рамках цієї угоди.

Так, в 2020 році мова йде про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів газу.

За ці послуги "Газпром" зобов'язаний заплатити більше 7 млрд доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, Коболєв заявляє, що Україна отримає від компанії "Газпром" (Росія) близько 2 млрд доларів за контрактом на транзит російського газу через територію України у 2020 році.

Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" прогнозує транзит 52-55 млрд куб. м газу в 2020 році.

У грудні 2019 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", "Оператор ГТС України" і "Газпром" підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.

Україна і Росія домовилися, що за новим контраком про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м газу.

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