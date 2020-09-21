підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.85 33.45
˟
21 вересня 2020, понеділок, 21:07 8
Зовнішня політика 2020-09-21T22:45:01+03:00
Українські Новини
"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через українську ГТС

"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через українську ГТС

Валерия Драгомирова
Газпром, Нафтогаз, ГТС України, Газ в Європу
Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Компанія "Газпром" (Росія) замовила додаткові потужності для транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС).

Про це йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", передають Українські Новини.

"Газпрому" потрібні додаткові потужності для транспортування природного газу через українську ГТС до Європи в жовтні. НАК "Нафтогаз України" сьогодні отримав додаткові потужності на міждержавних з'єднаннях. Послуги з організації транзиту будуть оплачені "Газпромом" додатково до основного транзитного договору", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня і це перший подібний аукціон.

За підсумками торгів "Нафтогазу" розподілені потужності на вході і на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту "Газпрому".

При цьому, згідно з повідомленням, такі потужності "Газпром" оплатить в повному обсязі, це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС України".

У повідомленні нагадується, що в грудні 2019 року НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" підписали угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України з терміном дії 2020-2024 роки, при цьому узгоджені обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в рамках цієї угоди.

Так, в 2020 році мова йде про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів газу.

За ці послуги "Газпром" зобов'язаний заплатити більше 7 млрд доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, Коболєв заявляє, що Україна отримає від компанії "Газпром" (Росія) близько 2 млрд доларів за контрактом на транзит російського газу через територію України у 2020 році.

Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" прогнозує транзит 52-55 млрд куб. м газу в 2020 році.

У грудні 2019 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", "Оператор ГТС України" і "Газпром" підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.

Україна і Росія домовилися, що за новим контраком про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м газу.

Більше новин про: Газпром Нафтогаз ГТС України Газ в Європу

Суд заарештував депутата Юрченка і призначив заставу 3 млн гривень
Маршрутка збила на переході наречену ексглави САП Холодницького у Львові
Новини
ПФУ направив ще 2,1 млрд гривень на фінансування вересневих пенсій 22:30
США розгорнули космічні війська на Аравійському півострові 22:02
Україна знаходиться в світових лідерах з використання секонд-хенду 21:42
"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через українську ГТС 21:07
В Україну повертається тепло. Прогноз погоди на 22 вересня 21:00
більше новин
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами 14:41
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини 13:55
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
У Києві на коронавірус хворіють 267 школярів і 127 педагогів 19:59
більше новин
На деяких територіях "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok