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13 березня 2020, пʼятниця, 12:20 8
Економіка 2020-03-13T13:15:01+02:00
Українські Новини
"Укртрансгаз" перевів 2 ПСГ на роботу в режимі закачування газу

"Укртрансгаз" перевів 2 ПСГ на роботу в режимі закачування газу

Григорий Яковенко
Газ, Укртрансгаз, ПСГ, запаси газу в ПСГ
Українські ПСГ. Фото: nahnews.org
Українські ПСГ. Фото: nahnews.org

Оператор газосховищ компанія "Укртрансгаз" перевела 2 з 12 підземних сховищ газу (ПСГ) на роботу в режимі закачування природного газу.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Враховуючи вимоги учасників ринку, ми перевели роботу 2 ПСГ в режим закачування. Таким чином, ми можемо надати послуги з закачування газу тим клієнтам, які в цьому зацікавлені", - повідомили в компанії.

Згідно з даними державного підприємства "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", 11 березня була проведена закачування газу в ПСГ в обсязі 3,87 млн куб. м газу.

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

станом на 2 листопада 2019 року запаси газу в ПСГ склали 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку стартував 5 квітня 2019 року сезону закачування запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 рази, або на 13,040 млрд куб. м.

Україна закінчила минулий сезон відбору 4 квітня 2019 року з запасами 8 745 млн куб. м газу.

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