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Суспільство 2020-10-02T10:45:02+03:00
Українські Новини
Перед вихідними вранці Київ паралізували величезні затори. Які дороги найзавантаженіші

Перед вихідними вранці Київ паралізували величезні затори. Які дороги найзавантаженіші

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Пробки в Києві. Карта: Google Maps

У п'ятницю вранці, 2 жовтня, Київ традиційно стоїть в масштабних ранкових пробках. Про те, які дороги слід об'їжджати, розкажуть Українські Новини з посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, станом на 9:25 на Правому березі Києва найзавантаженішій є вулиця Борщагівська, а також сусідні - Гарматна, Ніжинська та Миколи Голего.

Пробки в Києві вранціПробки в Києві вранці

Також неподалік від Національного цирку України пробки спостерігаються по проспекту Перемоги, також в районі станцій метро "Берестейська", "Святошин" і "Житомирська".

Пробки на СвятошинеПробки на Святошині

Крім того, традиційні величезні пробки скували Набережне шосе, вулицю Набережно-Хрещатицьку, Набережно-Рибальську і Гаванський міст. Відзначимо, що весь Поділ "тягнеться" в масштабних заторах.

Пробки на Набережному шосеПробки на Набережному шосе

У центрі столиці повільно рухаються автомобілі по бульвару Тараса Шевченка, Бессарабській площі, вулиці Басейній, Хрещатику і бульвару Лесі Українки.

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

У Голосіївському районі по можливості водіям бажано об'їжджати Голосіївський проспект, де авто рухаються зі швидкістю 3-5 км/год.

А на Лівому березі масштабних заторів вранці не спостерігається, лише трохи завантажений проспект Юрія Гагаріна.

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Раніше Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom.

 
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