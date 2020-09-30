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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 вересня 2020, середа, 09:31 7
Суспільство 2020-09-30T10:45:02+03:00
Українські Новини
У середу вранці Київ "стоїть" в величезних заторах. Які дороги найзавантаженіші

У середу вранці Київ "стоїть" в величезних заторах. Які дороги найзавантаженіші

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 30 вересня, в Києві традиційно утворилися масштабні затори, що охопили всі райони столиці та передмістя. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш завантаженим другий день поспіль є проспект Любомира Гузара, а також вулиці Гарматна, Миколи Голего і Польова.

Найбільш завантажені вулиці Києва вранціНайбільш завантажені вулиці Києва вранці

Також паралізовано рух і по проспекту Валерія Лобановського. Крім того, масштабні пробки спостерігаються і на проспекті Перемоги - від станції метро "Політехнічний інститут" до "Житомирської".

Пробки в Святошинському районіПробки в Святошинському районі

Між станціями метро "Сирець" і "Дорогожичі" по вулиці Щусєва також ускладнено рух транспорту.

Пробки скували також Велику Васильківську і Короленківську.

Традиційно "стоїть" вранці в столиці й Набережне шосе, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери.

У пробках застрягли й автомобілі на мосту Патона, в районі станцій "Лівобережна", "Гідропарк", "Осокорки", "Позняки", "Славутич". Відзначимо, що вулиця Братиславська також потрапила в список найбільш завантажених в ранок середи.

Пробки на БратиславськійПробки на Братиславській

Пробки на Лівому березі. Карта: Google MapsПробки на Лівому березі. Карта: Google Maps

Голосіївський проспект також паралізований заторами.

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

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