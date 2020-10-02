У трьох знаків зодіаку можливі труднощі сьогодні, - астролог

Сьогодні, 2 жовтня, Тельців, Стрільців і Риб будуть супроводжувати труднощі у той час, як в четвер вдалий день був у Близнюків, Козерогів і Водоліїв . Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в п'ятницю розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає не найсприятливіший день, багато буде дратувати. Навколишні можуть провокувати представників знака на конфлікти та сварки. Тому зірки радять проявляти витримку і не йти на поводу в емоцій, інакше нестриманість стане причиною зіпсованих відносин. У п'ятницю довіряйте своїй думці та чиніть так, як підказує інтуїція.

Стрілець

У п'ятницю не все буде складатися на користь Стрільців, що буде напружувати та нервувати. Попри те, що представники цього знака будуть сповнені сил, вони не зможуть успішно впоратися з усіма справами, адже протягом дня доведеться вирішувати не тільки свої питання, а й займатися чужими проблемами. Також в п'ятницю Стрільців не все буде влаштовувати в поведінці інших.

Риби

Не всі справи будуть розвиватися так, як Риби планували. У п'ятницю зірки радять дозволити всьому йти своєю чергою. Також не слід зациклюватися на чому-небудь. Щоб уникнути рутини в справах, можна зайнятися тим, що більше до душі, проте слід пам'ятати, що близькі в цей день чекають уваги. У першій половині можна розв'язувати робочі питання, а після полудня краще присвятіть час відпочинку.

Як повідомляли Українські Новини, жовтень більшості знаків зодіаку обіцяє успіх у всіх сферах життя – хто зможе знайти другу половинку, кому чекати підвищення на роботі, а хто успішно впорається зі своїми страхами й комплексами.

Крім того, у жовтні пройдуть два найпотужніших зорепади 2020 року, а також очікуються відразу два повних місяц.

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