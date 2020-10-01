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01 жовтня 2020, четвер, 05:20 4
Lifestyle 2020-10-01T08:30:04+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку зможуть позбутися усіх тривог, - астролог

Три знаки зодіаку зможуть позбутися усіх тривог, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Астрологія, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп на сьогодні. Фото: horoscopes.rambler.
Гороскоп на сьогодні. Фото: horoscopes.rambler.

Другий місяць осені для Близнюків, Козерогів і Водоліїв почнеться вдало, тоді як в середу Овнів, Левів і Дів супроводжували труднощі в справах. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в четвер, 1 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У Близнюків буде сприятливий день. Зірки запевняють, що представникам цього знаку вдасться успішно реалізувати свої задуми. Також у четвер можна буде налагодити своє особисте життя, вибудувати стосунки з другою половинкою в правильному ключі. Ситуація в цей день може змінитися в кращу сторону, що допоможе не тільки зберегти наявні стосунки, а й зміцнити їх. Крім того, в цей період нормалізується не тільки сімейне життя, але фінансовий бік життя.

Козеріг

З початку жовтня Козероги захочуть втілити в життя нові ідеї. Зірки запевняють, що в цей день можна не боятися йти на ризик, експериментувати й будувати плани на перспективу. Також представники цього знака зодіаку відчують неймовірний підйом сил. Протягом усього дня вдасться зробити багато. Увечері можна відправитися на побачення або провести час, відвідавши рідних.

Водолій

У Водоліїв день буде сприятливим, протягом усього четверга представників знака будуть чекати приємні сюрпризи, можливі прориви в справах. Зірки запевняють, що в цей період можна розв'язувати сімейні питання. Також зав'язані в цей день відносини можуть стати тривалими і даруватимуть гармонію обом партнерам.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи розповіли,  яких знаків зодіаку чекають серйозні зміни в жовтні.

Крім того, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

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