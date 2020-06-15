Учені виявили в галактиці більш ніж 30 "розумних" позаземних цивілізацій, які можуть спілкуватися між собою

Після того, як приватна компанія SpaceX успішно відправила в космос екіпаж корабля Crew Dragon з астронавтами, вчені виявили в Чумацькому Шляху більш ніж 36 позаземних розумних цивілізацій, які здатні підтримувати контакти один з одним. Про це повідомляє The Guardian.

Автором дослідження є професор астрофізики в Нотінгемському університеті Крістофер Конселіс, який спільно з співавтором пояснив, що для підрахунку кількості таких цивілізацій вчені використовують так зване рівняння Дрейка, що входять кілька змінних, від середнього числа зірок, які щороку утворюються в галактиці, до часового проміжку, протягом якого цивілізація посилає сигнали. Через ці оцінки кількість цивілізацій варіювалося від нуля до кількох мільярдів.

Тепер вчені змінили кілька факторів і уточнили рівняння новими даними і припущеннями.

"По суті, ми зробили припущення, що розумне життя буде формуватися на інших схожих на Землю планетах так само, як це відбувається на Землі, тому через кілька мільярдів років життя автоматично повинна була сформуватися як природна частина еволюції", — сказав Конселіс.

Беручи це до уваги, вчені підрахували, що сьогодні в Чумацькому Шляху існує близько 36 цивілізацій, здатних спілкуватися один з одним. Команда вчених додає, що людство повинно жити, принаймні, ще 6 тисяч років для встановлення двостороннього спілкування з цими цивілізаціями, оскільки найближча така розташована, на думку фахівців, 17 тисячах світлових років від Землі.

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