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01 жовтня 2020, четвер, 17:32 6
Події 2020-10-01T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Станиці Луганській сильна пожежа: детонують вибухонебезпечні предмети

В Станиці Луганській сильна пожежа: детонують вибухонебезпечні предмети

Ольга Фандорина
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Пожежа в Станиці Луганській. Фото: facebook.com/stnrda
Пожежа в Станиці Луганській. Фото: facebook.com/stnrda

Масштабні пожежі в Луганській області, які президент Зеленський пов'язує з обстрілами бойовиків, досягли селища Станиця Луганська на лінії розмежування. Зараз горять майже всі будинки на вулиці Донецькій. Про це повідомила Станично-Луганська райдержадміністрація на своїй сторінці в Facebook у четвер, 1 жовтня.

Зазначено, що ситуація в населеному пункті дуже складна. Гасіння вогню ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років вулиця Донецька щільно обстрілювалася сепаратистами. На сьогодні там залишилося багато вибухонебезпечних предметів, які детонують через високу температуру.

"Потужними поривами вітру полум'я перекидає через залізничний насип до вулиці Лебединського", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Офісі президента вважають що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків із застосуванням трасувальних куль. За минулу добу в регіоні було зафіксовано більш як сотню вогнищ займання, через сильний поривчастий вітер вогонь швидко поширився.

30 вересня о Луганській області було зафіксовано 146 пожеж.

Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами бойовиків.

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