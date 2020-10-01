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01 жовтня 2020, четвер, 21:16 4
Транспорт 2020-10-01T21:45:02+03:00
Українські Новини
Авіакомпанія з Катару відновлює польоти в Україну з грудня

Авіакомпанія з Катару відновлює польоти в Україну з грудня

Валерия Драгомирова
Катар, Qatar Airways, відновлення польотів
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

З 18 грудня авіакомпанія Qatar Airways (Катар) має намір відновити польоти в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Державного підприємства обслуговування повітряного руху "Украерорух", передають Українські Новини.

"Авіакомпанія Qatar Airways з грудня відновить польоти в Україну", - сказано в ньому.

Відзначається, що рейси за маршрутом "Київ - Доха" в грудні будуть виконуватися 4 рази на тиждень, а починаючи з січня 2021 - 7 разів на тиждень.

Перший рейс запланований на 18 грудня 2020 року.

Як повідомляли Українськi Новини, Qatar Airways запустила регулярний рейс "Доха - Київ" з 28 серпня 2017.

Також з 2 жовтня авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) вирішила відновити рейси зі Львова та Києва до Братислави (Словаччина).

Крім того, одразу кілька великих авіакомпаній почали забороняти польоти пасажирам в масках і респіраторах з клапанами. Пояснюється це тим, що подібні маски і респіратори з клапанами захищають тільки людину, на якій вони надіті.

Тим часом державна авіаційна служба України заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія).

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