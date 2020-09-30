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  • Україна підтримує цілісність Азербайджану, але необхідно припинити кровопролиття, - Кулеба
30 вересня 2020, середа, 11:07 5
Кабмін 2020-09-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
Україна підтримує цілісність Азербайджану, але необхідно припинити кровопролиття, - Кулеба

Україна підтримує цілісність Азербайджану, але необхідно припинити кровопролиття, - Кулеба

Александр Савич
Дмитро Кулеба, МЗС, Нагірний Карабах, Конфлікт Азербайджану й Вірменії, війна Азербайджану і Вірменії
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, однак закликає Азербайджан і Вірменію припинити кровопролиття в зв'язку із загостренням ситуації в Нагірному Карабасі, водночас посольства України в Азербайджані і Вірменії закликали українців утриматися від поїздок в ці країни.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану. Так само, як і Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним.

На нашу думку, зараз на Кавказі головне - не розпалювати додатково і без того дуже загострені емоції. Зараз потрібно працювати на зниження емоцій і на припинення кровопролиття", - сказав він.

Кулеба додав, що Україна уважно стежить за розвитком подій і розраховує на відповідні зусилля міжнародного співтовариства.

"Наша позиція дуже чітка: війна - це завжди горе, жертви і руйнування. Ми щиро шкодуємо з приводу того, що зараз на Кавказі відбуваються ці події. Нинішня ситуація красномовно свідчить про те, що так звані заморожені конфлікти насправді ніякі не заморожені, в будь-який момент вони можуть вибухнути.

Це осередки нестабільності в Європі і міжнародне співтовариство має послідовно і системно докладати зусилля для врегулювання цих конфліктів", - сказав він.

Як повідомляли Українські новини, Вірменія звинуватила Туреччину в збиття свого військового літака в повітряному просторі Вірменії. Анкара заперечує це.

Також МАУ скасувала рейси в Єреван.

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