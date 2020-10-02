Слабкий натиск, іржава вода і низька температура. Кому скаржитися на проблеми з водопостачанням

Слабкий натиск з крана, вода незрозумілого кольору або низька температура - це далеко не повний список того, на що скаржаться жителі багатоповерхівок . У Центрі комунального сервісу розповіли , куди скаржитися, щоб усунути несправності.

Якщо у квартирі немає гарячої води, можна звернутися до Центральної диспетчерської служби міста Києва. Зробити це можна за телефоном 15-57 або на сайті https://1557.kyiv.ua. Можливо, сталася аварія і її вже ліквідують.

Що робити, якщо вода є, але її натиск занадто слабкий

Для початку потрібно перевірити, чи немає на сайті або на дошці оголошень біля будинку повідомлення про планові роботах від КП "Київтеплоенерго". Якщо такі роботи ведуться, то натиск буде слабким. Якщо таких робіт немає, то потрібно звертатися до балансоутримувача (керівника Вашого ЖЕКу, голови ОСББ і т.д.). Також оперативну інформацію можна отримати в Центральній диспетчерській службі міста Києва.

Що робити, якщо вода є, але з крана з гарячою водою тече ледь тепла вода

Причиною знову можуть бути ремонтні роботи всередині будинку. Знову потрібно звернутися до балансоутримувача будинку. Можливо, йде плановий ремонт. Якщо там кажуть, що ремонту немає, а самі вони не знають, чому вода ледь тепла, то можна звернутися до найближчого Сервісного центру ЦКШ для написання заяви в КП "Київтеплоенерго", долучивши копію відповіді від балансоутримувача.

При цьому платити за ледь теплу воду як за гарячу не потрібно. Потрібно викликати людину, яка заміряє температуру води й вже на основі його заключення можна буде здійснювати перерахунок. Замір температури повинен бути виконаний саме в тому місяці, за який споживач бажає здійснити перерахунок.

Якщо фахівець для виміру температури води не прийде або мешканці (як мінімум двоє з дому) відмовляться підписувати акт з претензіями, то такий акт буде недійсним.

В акті-претензії обов'язково повинна бути вказана температура і місяць, в якому виконувалося замірювання. При наявності квартирного лічильника споживач повинен обов'язково вказати показання лічильника ГВП за місяць, в якому замірювалася температура.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 0,6%, або на 330,4 млн гривень до 55 462,8 млн гривень.

Раніше в опитування соціологічної служби Центру Разумкова 53,3% респондентів відповіли, що будуть оплачувати комунальні рахунки в разі підвищення комунальних тарифів.

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