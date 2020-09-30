У серпні зменшився борг українців за опалення і газ, а за квартплату — зріс

У серпні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 0,6%, або на 330,4 млн гривень до 55 462,8 млн гривень в порівнянні з липнем. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини. Борг за квартирну плату станом на 1 вересня 2020 року збільшився на 101,4 млн гривень до 5 113,8 млн гривень. Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 464,2 млн гривень до 16 788 млн гривень. Борг за газопостачання зменшився на 65,5 млн гривень до 21 531 млн гривень.У серпні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (4 092,715 млн гривень), Харківській (3 157,476 млн гривень) і Дніпропетровської (2 604,562 млн гривень) областях; за газопостачання - в Харківській (2 256,659 млн гривень), Дніпропетровській (2 144,879 млн гривень) і Одеській (2 793,500 млн гривень) областях. Найбільша заборгованість за квартирну плату в серпні зафіксована в Києві (1 087,536 млн гривень), Дніпропетровській (1 100,760 млн гривень) і Харківській (432,023 млн гривень) областях. Як повідомляли Українські Новини, тільки половина українців готова платити "підвищену" комуналку. Крім того, куди скаржитися, якщо рахунок за гарячу воду є, а води немає.