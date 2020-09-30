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30 вересня 2020, середа, 23:18 4
Економіка 2020-09-30T23:45:01+03:00
Українські Новини
У серпні зменшився борг українців за опалення і газ, а за квартплату — зріс

У серпні зменшився борг українців за опалення і газ, а за квартплату — зріс

Валерия Драгомирова
комунальні послуги, Заборгованість за комунальні послуги, борги за комунальні послуги
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

У серпні 2020 року борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 0,6%, або на 330,4 млн гривень до 55 462,8 млн гривень в порівнянні з липнем.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 вересня 2020 року збільшився на 101,4 млн гривень до 5 113,8 млн гривень.

Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 464,2 млн гривень до 16 788 млн гривень. Борг за газопостачання зменшився на 65,5 млн гривень до 21 531 млн гривень.

У серпні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (4 092,715 млн гривень), Харківській (3 157,476 млн гривень) і Дніпропетровської (2 604,562 млн гривень) областях; за газопостачання - в Харківській (2 256,659 млн гривень), Дніпропетровській (2 144,879 млн гривень) і Одеській (2 793,500 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість за квартирну плату в серпні зафіксована в Києві (1 087,536 млн гривень), Дніпропетровській (1 100,760 млн гривень) і Харківській (432,023 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, тільки половина українців готова платити "підвищену" комуналку

Крім того, куди скаржитися, якщо рахунок за гарячу воду є, а води немає

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