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17 липня 2020, пʼятниця, 15:24 7
Суспільство 2020-07-17T16:45:02+03:00
Українські Новини
В 4 районах Києва відключили гарячу воду: коли закінчаться гідравлічні випробування

В 4 районах Києва відключили гарячу воду: коли закінчаться гідравлічні випробування

Ирина Николенко
Київ, Київтеплоенерго, Відключення води, КП
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

З 12 травня в Києві проходять гідравлічні випробування мереж, через які відбувається відключення гарячої води. Наразі, 17 липня, в 4 районах столиці відсутнє гаряче водопостачання. Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго", передають Українські Новини.

До 27 липня у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж гаряча вода буде відсутня у Святошинському районі.

Список адрес у Святошинському районі

Також по 20 липня гаряче водопостачання буде відсутнє ще в чотирьох районах столиці: Оболонському, Подільському, Святошинському та Солом'янському.

Список адрес в Оболонському районі

В Оболонському районі відключать воду. Скріншот КП В Оболонському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго"

Список адрес у Подільському районі

Список адрес у Святошинському районі

Список адрес у Солом'янському районі

У Соломенскм районі відключать воду. Скріншот КП В Солом'янському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго"

Як повідомляли Українські Новини, в результаті проведення гідравлічних випробувань в Києві подачу гарячої води відновили в 2,6 тисячі житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів.

Раніше у зв'язку з проведенням випробувань гідравлічних мереж воду відключали з 12 травня до 30 червня у 3 районах столиці.

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