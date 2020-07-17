В 4 районах Києва відключили гарячу воду: коли закінчаться гідравлічні випробування

З 12 травня в Києві проходять гідравлічні випробування мереж, через які відбувається відключення гарячої води. Наразі, 17 липня, в 4 районах столиці відсутнє гаряче водопостачання. Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго", передають Українські Новини. До 27 липня у зв'язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж гаряча вода буде відсутня у Святошинському районі. Список адрес у Святошинському районі Також по 20 липня гаряче водопостачання буде відсутнє ще в чотирьох районах столиці: Оболонському, Подільському, Святошинському та Солом'янському. Список адрес в Оболонському районі В Оболонському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго" Список адрес у Подільському районі Список адрес у Святошинському районі Список адрес у Солом'янському районі В Солом'янському районі відключать воду. Скріншот КП "Київтеплоенерго" Як повідомляли Українські Новини, в результаті проведення гідравлічних випробувань в Києві подачу гарячої води відновили в 2,6 тисячі житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів. Раніше у зв'язку з проведенням випробувань гідравлічних мереж воду відключали з 12 травня до 30 червня у 3 районах столиці.