Тільки половина українців готова платити за комуналку більше

53,3% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова будуть оплачувати комунальні рахунки в разі підвищення комунальних тарифів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому, 12,3% респондентів заявили, що не платитимуть, а 34,4% сказали, що не знають.

Опитування проводилося з 17 по 23 вересня у всіх регіонах крім окупованих територій.

Було опитано 1,2 тис. повнолітніх респондентів.

Похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, 38,3% опитаних Центром Разумкова вважають державу винною у підвищенні цін на газ.

Верховна Рада зменшила фінансування пільг і житлових субсидій, тому до 20% субсидіантів можуть втратити допомогу на оплату комунальних платежів.

Крім того, в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

Раніше одержувачів субсидії чекає нова система перевірок. Кому доведеться повернути гроші.

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