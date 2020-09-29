підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • Тільки половина українців готова платити за комуналку більше
29 вересня 2020, вівторок, 20:34 7
Політика 2020-09-29T22:30:03+03:00
Українські Новини
Тільки половина українців готова платити за комуналку більше

Тільки половина українців готова платити за комуналку більше

Ольга Фандорина
соцопитування, комунальні послуги, соціальне опитування, Оплата за комуналку

53,3% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова будуть оплачувати комунальні рахунки в разі підвищення комунальних тарифів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому, 12,3% респондентів заявили, що не платитимуть, а 34,4% сказали, що не знають.

Опитування проводилося з 17 по 23 вересня у всіх регіонах крім окупованих територій.

Було опитано 1,2 тис. повнолітніх респондентів.

Похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, 38,3% опитаних Центром Разумкова вважають державу винною у підвищенні цін на газ.

Верховна Рада зменшила фінансування пільг і житлових субсидій, тому до 20% субсидіантів можуть втратити допомогу  на оплату комунальних платежів.

Крім того, в Україні починаючи з осені газ подорожчає від 5,4 до 7 грн за кубометр.

Раніше одержувачів субсидії чекає нова система перевірок. Кому доведеться повернути гроші.

Більше новин про: соцопитування комунальні послуги соціальне опитування Оплата за комуналку

Половина українців хоче позачергових виборів Ради,...
Понад 60% жителів підконтрольної Донецької і Луган...
Рада має намір дозволити зламувати квартири через ...
Чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня. ...
Рада внесла зміни до Митного кодексу
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців у жовтні
Новини
Більш ніж половина українців не вірять, що опалювальний сезон буде зірвано 21:57
Ексборець і депутат Жан Беленюк захворів на коронавірус 21:48
ЦВК відмовила 8 громадянам у реєстрації кандидатами в депутати Ради в окрузі №208 Чернігівської області 21:45
Синоптики прогнозують у жовтні середню температуру + 7 ... + 12 градусів 21:36
Заступник голови комітету ВР вимагає від керівництва країни розслідувати причетність Богуслаєва до краху АН-26 21:17
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
більше новин
Кабмін змінив процедуру в'їзду в Україну іноземців на час пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok