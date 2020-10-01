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01 жовтня 2020, четвер, 20:00 9
Силові структури 2020-10-01T21:15:04+03:00
Українські Новини
Загибель співробітниці посольства США в Києві. У поліції назвали пріоритетну версію

Загибель співробітниці посольства США в Києві. У поліції назвали пріоритетну версію

Елена Новикова
Посольство США, Нацполіція, нещасний випадок, Розслідування, Посольство США в Україні, Смерть співробітниці посольства США
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua

На думку поліції, пріоритетна версія загибелі співробітниці посольства США в Києві – нещасний випадок.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Національній поліції

"Це пріоритетна версія, оскільки її знайшли біля залізничних колій і вона була в спортивному костюмі й навушниках", - сказав він.

За словами співрозмовника, в районі, де була виявлена ​​співробітниця посольства США, їздить багато вантажних поїздів і міг статися нещасний випадок.

При цьому поліція не виключає, що на неї могли напасти та нанести тілесні ушкодження, від яких вона померла вже в лікарні.

Також інший співрозмовник повідомив, що в районі виявлення дівчини немає камер відеоспостереження.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що смерть співробітниці посольства США в Києві може бути як злочином, так і нещасним випадком.

Крім того, комітет Сенату (верхньої палати Конгресу) США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру відставного генерал-лейтенанта американської армії Кіта Дейтона.

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