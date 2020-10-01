Загибель співробітниці посольства США в Києві. У поліції назвали пріоритетну версію

На думку поліції, пріоритетна версія загибелі співробітниці посольства США в Києві – нещасний випадок. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Національній поліції "Це пріоритетна версія, оскільки її знайшли біля залізничних колій і вона була в спортивному костюмі й навушниках", - сказав він. За словами співрозмовника, в районі, де була виявлена співробітниця посольства США, їздить багато вантажних поїздів і міг статися нещасний випадок. При цьому поліція не виключає, що на неї могли напасти та нанести тілесні ушкодження, від яких вона померла вже в лікарні. Також інший співрозмовник повідомив, що в районі виявлення дівчини немає камер відеоспостереження. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що смерть співробітниці посольства США в Києві може бути як злочином, так і нещасним випадком. Крім того, комітет Сенату (верхньої палати Конгресу) США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру відставного генерал-лейтенанта американської армії Кіта Дейтона.