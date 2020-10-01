Загибель співробітниці посольства США в Києві. У поліції назвали пріоритетну версію

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Національній поліції

"Це пріоритетна версія, оскільки її знайшли біля залізничних колій і вона була в спортивному костюмі й навушниках", - сказав він.

За словами співрозмовника, в районі, де була виявлена ​​співробітниця посольства США, їздить багато вантажних поїздів і міг статися нещасний випадок.

При цьому поліція не виключає, що на неї могли напасти та нанести тілесні ушкодження, від яких вона померла вже в лікарні.

Також інший співрозмовник повідомив, що в районі виявлення дівчини немає камер відеоспостереження.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ (МВС) заявляє, що смерть співробітниці посольства США в Києві може бути як злочином, так і нещасним випадком.

Крім того, комітет Сенату (верхньої палати Конгресу) США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру відставного генерал-лейтенанта американської армії Кіта Дейтона.

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