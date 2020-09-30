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30 вересня 2020, середа, 18:29 9
Суспільство 2020-09-30T20:00:28+03:00
Українські Новини
У Києві на коронавірус хворіють вже 365 учнів

У Києві на коронавірус хворіють вже 365 учнів

Валерия Драгомирова
Київ, Коронавірус, Коронавірус у Києві, коронавірус в школярів
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл у Києві станом на 30 вересня зменшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 1 до 275 у порівнянні з минулою добою, тоді як у Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 365 учнів і 205 вчителів.

Також в столиці тимчасово закрито 1 заклад дошкільної освіти та 33 групи.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 29 вересня кількість закритих на карантин шкіл в Києві збільшилася на 1 до 5, переведених на дистанційне навчання класів - на 4 до 276.

Крім того, через карантин у дитсадки Києва ходить трохи більш ніж половина дітей

Також в Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні. Кількість хворих у столиці збільшилася на 219 осіб до 22 778, померлих — на 8 до 381 людини.

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