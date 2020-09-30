У Києві на коронавірус хворіють вже 365 учнів

Кількість закритих на карантин шкіл у Києві станом на 30 вересня зменшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 1 до 275 у порівнянні з минулою добою, тоді як у Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус. Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин. Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 365 учнів і 205 вчителів. Також в столиці тимчасово закрито 1 заклад дошкільної освіти та 33 групи. Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садів. Як повідомляли Українські Новини, станом на 29 вересня кількість закритих на карантин шкіл в Києві збільшилася на 1 до 5, переведених на дистанційне навчання класів - на 4 до 276. Крім того, через карантин у дитсадки Києва ходить трохи більш ніж половина дітей. Також в Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні. Кількість хворих у столиці збільшилася на 219 осіб до 22 778, померлих — на 8 до 381 людини.