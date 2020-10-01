У Київській області коронавірусом за добу заразилися ще 12 дітей

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 30 вересня збільшилася на 140 осіб до 9 279, померлих - на 4 людини до 178 в порівнянні з попередньою добою

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено вже 9 279 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 767 дітей та у 983 медичних працівників. За добу підтверджено 140 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 12 дітей у віці від 3 років до 16 років", - сказано в ньому.

13 хворих госпіталізовано, інші 127 на амбулаторному лікуванні під наглядом.

Із загальної кількості хворих на стаціонарне лікування було відправлено 1 214 осіб, решта 8 065 - на амбулаторне.

За добу було виписано 68 осіб, в тому числі 5 дітей.

Всього одужали 5 639 хворих, в тому числі 477 дітей.

"За період епідемії в Київській області померли 178 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про чотирьох летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік 63 років, Яготин; жінка 30 років, м Березань; чоловік 68 років, м Березань; жінка 83 років, смт Гребінки Васильківського району)", - йдеться в повідомленні.

За добу до Київської обласної лабораторний центр надійшло 187 повідомлень про підозру на коронавірус, всього - 12 834.

Встановлено медичне спостереження за 23 481 контактною особою.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області 26 шкіл і 4 дитсадки закриті на карантин.

Також захворюваність на коронавірус у Києві підскочила майже вдвічі за добу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини