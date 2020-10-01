Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан

У той час, як в другому кварталі 2020 доходи та витрати українців зменшилися , голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що за 8 місяців поточного року з державного бюджету не здійснені витрати на 92,4 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати, передають Українські Новини.

"Виконання доходів держбюджету в порівнянні з першим півріччям покращилося. Ситуація з витратами, на жаль, набагато гірше. На цю мить не проведені витрати на 92,4 млрд гривень (12,5% від планового значення)", - повідомив голова.

За його словами, найскладніша ситуація в Міністерстві охорони здоров'я, яке не використало 24,8 млрд гривень, з яких 13,6 млрд гривень (24% від плану) - на відшкодування витрат на медичне обслуговування населення, а також в Міністерстві оборони, яке не здійснило витрати в середньому на 10,6 млрд гривень, з яких 5,7 млрд гривень (41% від плану) - на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

"Однією з причин можуть бути затримки з прийняттям управлінських рішень. Іноді треба брати на себе відповідальність і використовувати ці кошти. У нас дві кричущі проблеми - пандемія і війна на сході. І ці кошти потрібно використовувати", - зазначив Валерій Пацкан.

Як повідомляли Українські Новини, план видатків загального фонду державного бюджету в 1-му півріччі 2020 не був виконаний на 51 млрд гривень.

Також в серпні державний бюджет перевиконано за доходами на 15,2%, або на 13,202 млрд гривень.

Крім того, новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає перерахунок пенсій українцям тричі, а також зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень.

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