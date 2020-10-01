підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 жовтня 2020, четвер, 18:05 8
Економіка 2020-10-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан

Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан

Елена Новикова
Держбюджет, Рахункова палата, доходи держбюджету, Витрати держбюджету, Фонд держбюджету, Валерій Пацкан
Гроші. Фото: hvylya.org
Гроші. Фото: hvylya.org

У той час, як в другому кварталі 2020 доходи та витрати українців зменшилися, голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що за 8 місяців поточного року з державного бюджету не здійснені витрати на 92,4 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати, передають Українські Новини.

"Виконання доходів держбюджету в порівнянні з першим півріччям покращилося. Ситуація з витратами, на жаль, набагато гірше. На цю мить не проведені витрати на 92,4 млрд гривень (12,5% від планового значення)", - повідомив голова.

За його словами, найскладніша ситуація в Міністерстві охорони здоров'я, яке не використало 24,8 млрд гривень, з яких 13,6 млрд гривень (24% від плану) - на відшкодування витрат на медичне обслуговування населення, а також в Міністерстві оборони, яке не здійснило витрати в середньому на 10,6 млрд гривень, з яких 5,7 млрд гривень (41% від плану) - на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання.

"Однією з причин можуть бути затримки з прийняттям управлінських рішень. Іноді треба брати на себе відповідальність і використовувати ці кошти. У нас дві кричущі проблеми - пандемія і війна на сході. І ці кошти потрібно використовувати", - зазначив Валерій Пацкан.

Як повідомляли Українські Новини, план видатків загального фонду державного бюджету в 1-му півріччі 2020 не був виконаний на 51 млрд гривень.

Також в серпні державний бюджет перевиконано за доходами на 15,2%, або на 13,202 млрд гривень.

Крім того, новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає перерахунок пенсій українцям тричі, а також зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень.

Більше новин про: Держбюджет Рахункова палата доходи держбюджету Витрати держбюджету Фонд держбюджету Валерій Пацкан

Міненерго пропонує виділити з держбюджету-2021 май...
Рахункова палата знайшла недоліків і порушень на 5...
Фінансування Зеленського скорочено на піввідсотка...
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через не...
Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ
Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан
Новини
Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано 19:38
У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів 19:25
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: uefa.org
Динамо і Шахтар дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу 19:19 Фото
Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони 19:04
Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування 18:54
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
більше новин
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok