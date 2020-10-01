За три месяца доходы и расходы украинцев уменьшились

Расходы и доходы украинце в во втором квартале 2020

Расходы и доходы украинце в во втором квартале 2020

Во 2-м квартале 2020 года доходы населения уменьшились на 4,5% по сравнению со 2-м кварталом 2019 года до 867,549 млрд гривен, расходы – на 6,9% до 865,630 млрд гривен,

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее уменьшение доходов произошло за счет уменьшения оплаты труда - на 10,5%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 7,3%.

Доходы и расходы населения Украины во 2-м квартале 2020 года, данные Государственной службы статистики:

млн гривен % ко 2-му кв. 2019 Доходы, всего: 867 549 95,5 1. Оплата труда 394 216 89,5 2. Прибыль и смешанный доход 132 817 92,7 3. Доходы от имущества, полученные 15 893 100,5 4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 324 623 105,4 - социальная помощь 167 544 114,6 - другие текущие трансферты 42 634 98,9 - социальные трансферты в натуре 114 445 96,3 Расходы и сбережения, всего: 867 549 95,5 1. Покупка товаров и оплата услуг 763 707 92,2 2. Доходы от имущества, оплаченные 10 654 108,9 3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 91 269 99,8 - текущие налоги на прибыль, имущество и др. 69 897 95,4 - взносы на социальное страхование 730 82,6 - другие текущие трансферты 20 642 119,5 Сбережения (прирост) 1 919 х 4. Накопление нефинансовых активов –13 133 х 5. Прирост финансовых активов, из них: 15 052 х - прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах 51 961 181,5 - сбережения в иностранной валюте 19 810 156,6 - займы, полученные за исключением погашенных –3 238 х

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен, расходы – на 8,6% до 935,485 млрд гривен.

Ранее Верховная Рада увеличила с 1 сентября минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен с сентября.

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