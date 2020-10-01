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01 октября 2020, четверг, 06:15 577
Экономика 2020-10-01T06:15:01+03:00
Українські Новини
За три месяца доходы и расходы украинцев уменьшились

За три месяца доходы и расходы украинцев уменьшились

Елена Новикова
Госстат, Доходы населения, Расходы населения, Оплата труда
Расходы и доходы украинце в во втором квартале 2020
Расходы и доходы украинце в во втором квартале 2020

Во 2-м квартале 2020 года доходы населения уменьшились на 4,5% по сравнению со 2-м кварталом 2019 года до 867,549 млрд гривен, расходы – на 6,9% до 865,630 млрд гривен, 

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее уменьшение доходов произошло за счет уменьшения оплаты труда - на 10,5%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 7,3%.

Доходы и расходы населения Украины во 2-м квартале 2020 года, данные Государственной службы статистики:

  млн гривен % ко 2-му кв. 2019
Доходы, всего: 867 549 95,5
1. Оплата труда 394 216 89,5
2. Прибыль и смешанный доход 132 817 92,7
3. Доходы от имущества, полученные 15 893 100,5
4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 324 623 105,4
- социальная помощь 167 544 114,6
- другие текущие трансферты 42 634 98,9
- социальные трансферты в натуре 114 445 96,3
Расходы и сбережения, всего: 867 549 95,5
1. Покупка товаров и оплата услуг 763 707 92,2
2. Доходы от имущества, оплаченные 10 654 108,9
3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 91 269 99,8
- текущие налоги на прибыль, имущество и др. 69 897 95,4
- взносы на социальное страхование 730 82,6
- другие текущие трансферты 20 642 119,5
Сбережения (прирост) 1 919 х
4. Накопление нефинансовых активов –13 133 х
5. Прирост финансовых активов, из них: 15 052 х
- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах 51 961 181,5
- сбережения в иностранной валюте 19 810 156,6
- займы, полученные за исключением погашенных –3 238 х

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен, расходы – на 8,6% до 935,485 млрд гривен.

Ранее Верховная Рада увеличила с 1 сентября минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен с сентября.

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