підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
01 жовтня 2020, четвер, 17:39 13
Суспільство 2020-10-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
ЗМІ дізналися ім'я підозрюваного в зґвалтуванні 11 дівчаток у Львові

ЗМІ дізналися ім'я підозрюваного в зґвалтуванні 11 дівчаток у Львові

Валерия Драгомирова
Львів, згвалтування, згвалтування дітей, згвалтування у Львові, Роман Московченко
Роман Московченко. Фото: Facebook / Роман Московченко
Роман Московченко. Фото: Facebook / Роман Московченко

Особу підозрюваного у зґвалтуванні 11 неповнолітніх дівчат чоловіка встановлено – це директор благодійної організації "Фонд розвитку шкільного "Софія" Роман Московченко.

Ім'я підозрюваного оприлюднили журналісти львівської газети "Ратуша" посилаючись на власні джерела.

46-річний Роман Московченко багато років організовував дитячі табори на що, як виявилося, він не мав відповідних дозволів.

"Керівник офіційно незареєстрованого молодіжного суспільства організовував оздоровчі та освітні табори для дітей, однак не мав на це офіційного дозволу. Чоловік, представляючись вірянином християнської церкви, ходив по школах і залучав дітей до участі в очолюваній ним молодіжній організації, умів справити хороше враження і на батьків дітей. Він знаходив підхід до священників і меценатів, і таким чином збирав одяг, іграшки, солодощі для благодійних справ, однак використовував ці речі для своїх майбутніх жертв", - розповіла журналістам Мирослава Степанюк, заступник начальника відділу слідчого управління поліції Львівщини.

Роман Московченко представлявся християнським проповідником. Відомо, що крім таборів він організовував різні благодійні акції, куди постійно запрошував дітей.


Збоченця вдалося викрити лише минулого року. У грудні 2019 року в поліцію звернулася одна з його жертв. Коли Ірину зґвалтував педофіл, дівчині було всього 11 років. В ході розслідування злочину проти Ірини правоохоронцям вдалося знайти докази ще десяти випадків зґвалтувань. Перші епізоди датовані ще 2005 роком.

Як повідомляли Українські Новини, в Сумській області сталася ще одне зґвалтування - дорослий чоловік познайомився з 9-річною дівчиною, пообіцяв відвезти її в "МакДональдз", але привіз на знімну квартиру, де зґвалтував.

Крім того, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило інспекторові поліції про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі.

Більше новин про: Львів згвалтування згвалтування дітей згвалтування у Львові Роман Московченко

Захворюваність на коронавірус в Україні може збільшитися до 9 тис. випадків на добу, - ВООЗ
Виконання доходів держбюджету покращилося за 8 місяців, - Пацкан
Новини
Митна та Податкова служба за січень-вересень перерахувала на 7 млрд гривень менше, ніж заплановано 19:38
У Києві за добу на коронавірус захворіли 43 вчителі і 4 учнів 19:25
Жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА. Фото: uefa.org
Динамо і Шахтар дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу 19:19 Фото
Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони 19:04
Київ залишився в "жовтій" зоні, а Канів перевели в "червону". В Україні оновили карантинне зонування 18:54
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Сергій Притула. Фото: politeka.net
Блогер звинуватив шоумена Притулу в піарі на сліпих 14:23 Відео
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
Кучеренко заявив, що знає як позбутися транспортного колапсу в Києві 19:43
більше новин
Уманська ТВК змусила міського голову Цебрія подати документи відповідно до вимог Виборчого кодексу 20:45
Українська асоціація районних та обласних рад напрацювала 17 повноважень, які могли б виконувати районні ради 17:04
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятницю та вихідні 16:34
З 1 жовтня водії в Україні зобов'язані включати фари вдень 07:22
Кабмін розподілив гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Куди пішли десятки мільярдів гривень 11:38 Документ
більше новин
Посольство Білорусі закликало Україну не втручатися у внутрішні справи країни
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok