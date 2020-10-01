ЗМІ дізналися ім'я підозрюваного в зґвалтуванні 11 дівчаток у Львові

Особу підозрюваного у зґвалтуванні 11 неповнолітніх дівчат чоловіка встановлено – це директор благодійної організації "Фонд розвитку шкільного "Софія" Роман Московченко.

Ім'я підозрюваного оприлюднили журналісти львівської газети "Ратуша" посилаючись на власні джерела.

46-річний Роман Московченко багато років організовував дитячі табори на що, як виявилося, він не мав відповідних дозволів.

"Керівник офіційно незареєстрованого молодіжного суспільства організовував оздоровчі та освітні табори для дітей, однак не мав на це офіційного дозволу. Чоловік, представляючись вірянином християнської церкви, ходив по школах і залучав дітей до участі в очолюваній ним молодіжній організації, умів справити хороше враження і на батьків дітей. Він знаходив підхід до священників і меценатів, і таким чином збирав одяг, іграшки, солодощі для благодійних справ, однак використовував ці речі для своїх майбутніх жертв", - розповіла журналістам Мирослава Степанюк, заступник начальника відділу слідчого управління поліції Львівщини.

Роман Московченко представлявся християнським проповідником. Відомо, що крім таборів він організовував різні благодійні акції, куди постійно запрошував дітей.



Збоченця вдалося викрити лише минулого року. У грудні 2019 року в поліцію звернулася одна з його жертв. Коли Ірину зґвалтував педофіл, дівчині було всього 11 років. В ході розслідування злочину проти Ірини правоохоронцям вдалося знайти докази ще десяти випадків зґвалтувань. Перші епізоди датовані ще 2005 роком.

Як повідомляли Українські Новини, в Сумській області сталася ще одне зґвалтування - дорослий чоловік познайомився з 9-річною дівчиною, пообіцяв відвезти її в "МакДональдз", але привіз на знімну квартиру, де зґвалтував.

Крім того, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило інспекторові поліції про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі.

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